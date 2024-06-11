Врач Видяскин: людям с больным сердцем важно есть несоленую рыбу, кардиолог Варфоломеев советует добавить омега-3

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Врач Видяскин: людям с больным сердцем важно есть несоленую рыбу, кардиолог Варфоломеев советует добавить омега-3


Кардиолог Игорь Видяскин рекомендует включать в рацион определенные сорта рыбы людям с сердечными заболеваниями, сообщает News.ru.


Видяскин отмечает, что жирные сорта рыбы, такие как лосось, макрель, сельдь, форель и сардины, особенно полезны для здоровья сердца. Он подчеркивает, что употребление этих видов рыбы один-два раза в неделю, благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач также советует избегать соленой рыбы при проблемах с сердцем. Избыточный натрий, присутствующий в соленой рыбе, может приводить к повышению артериального давления и задержке воды в организме, что, в свою очередь, вызывает отеки. По этой причине предпочтение следует отдавать несоленой рыбе.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум, когда не следует ограничивается только рыбой, но и добавить в рацион омега-3.

"Добавки омега-3 жирных кислот могут быть особенно полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Варфоломеев.

Омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, могут значительно снизить уровень триглицеридов в крови, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Предотвращение аритмий

"Омега-3 помогают стабилизировать сердечный ритм, что может быть полезно для людей с аритмиями, снижая риск внезапной сердечной смерти".

Снижение воспаления

Хроническое воспаление связано с развитием атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в сосудах.

Улучшение эндотелиальной функции

Омега-3 жирные кислоты могут улучшить функцию эндотелия — внутренней выстилки кровеносных сосудов, способствуя их расширению и улучшению кровотока.

Снижение артериального давления

"Омега-3 могут помочь немного снизить артериальное давление, что важно для людей с гипертонией или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний".

Улучшение липидного профиля

Помимо снижения триглицеридов, омега-3 могут повысить уровень "хорошего" HDL-холестерина, что также способствует снижению риска сердечных заболеваний.

"Перед началом приема омега-3 добавок важно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определить необходимую дозировку и проверит, нет ли противопоказаний или взаимодействий с другими лекарствами".


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