Врач Видяскин: людям с больным сердцем важно есть несоленую рыбу, кардиолог Варфоломеев советует добавить омега-3

"Добавки омега-3 жирных кислот могут быть особенно полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Варфоломеев.





Омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, могут значительно снизить уровень триглицеридов в крови, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Предотвращение аритмий





"Омега-3 помогают стабилизировать сердечный ритм, что может быть полезно для людей с аритмиями, снижая риск внезапной сердечной смерти".



Снижение воспаления





Хроническое воспаление связано с развитием атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в сосудах.



Улучшение эндотелиальной функции





Омега-3 жирные кислоты могут улучшить функцию эндотелия — внутренней выстилки кровеносных сосудов, способствуя их расширению и улучшению кровотока.



Снижение артериального давления





"Омега-3 могут помочь немного снизить артериальное давление, что важно для людей с гипертонией или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний".



Улучшение липидного профиля





Помимо снижения триглицеридов, омега-3 могут повысить уровень "хорошего" HDL-холестерина, что также способствует снижению риска сердечных заболеваний.





"Перед началом приема омега-3 добавок важно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определить необходимую дозировку и проверит, нет ли противопоказаний или взаимодействий с другими лекарствами".

Видяскин отмечает, что жирные сорта рыбы, такие как лосось, макрель, сельдь, форель и сардины, особенно полезны для здоровья сердца. Он подчеркивает, что употребление этих видов рыбы один-два раза в неделю, благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Врач также советует избегать соленой рыбы при проблемах с сердцем. Избыточный натрий, присутствующий в соленой рыбе, может приводить к повышению артериального давления и задержке воды в организме, что, в свою очередь, вызывает отеки. По этой причине предпочтение следует отдавать несоленой рыбе.когда не следует ограничивается только рыбой, но и добавить в рацион омега-3.Ранее МедикФорум писал о пользе куркумы.

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