Кардиолог Варфоломеев назвал лучшие продукты для гипертоников - "контролируют давление"

«Жиры омега-3 могут помочь поддерживать здоровую сердечно-сосудистую систему и могут снизить риск сердечного приступа и инсульта. Было показано, что они помогают управлять многими факторами риска, связанными с сердечными приступами и инсультами», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Альфа-линоленовая кислота (АЛК)

Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)

Докозагексаеновая кислота (ДГК).

«ДГК и ЭПК содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, сельдь, сардины и анчоусы».

«20 г измельченного льняного семени, добавляемого в пищу каждый день, добавят в ваш рацион немного омега-3».

Определенный тип жира, содержащийся в различных продуктах, может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.Это включает в себя «балансировку уровней холестерина и триглицеридов, контроль артериального давления и регулирование частоты сердечных сокращений».Жиры омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты с длинной цепью. Они необходимы для здоровья человека, а это означает, что мы должны получать их с пищей или принимать в качестве добавки, поскольку наш организм не может их вырабатывать.ALA содержится в растительных источниках.Семена льна были частью нашего ежедневного рациона, тогда как мы должны употреблять жирную рыбу до трех раз в неделю.Мало того, что омега-3 жирные кислоты полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, жиры также «важны для поддержания гормонального баланса».Ранее МедикФорум писал о хронической боли.

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