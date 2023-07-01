Кардиолог Варфоломеев назвал лучшие продукты для гипертоников - "контролируют давление"

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Кардиолог Варфоломеев назвал лучшие продукты для гипертоников - "контролируют давление"


Что касается лучшего контроля артериального давления, кардиолог дает несколько рекомендаций.


Определенный тип жира, содержащийся в различных продуктах, может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Жиры омега-3 могут помочь поддерживать здоровую сердечно-сосудистую систему и могут снизить риск сердечного приступа и инсульта. Было показано, что они помогают управлять многими факторами риска, связанными с сердечными приступами и инсультами», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Это включает в себя «балансировку уровней холестерина и триглицеридов, контроль артериального давления и регулирование частоты сердечных сокращений».

Жиры омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты с длинной цепью. Они необходимы для здоровья человека, а это означает, что мы должны получать их с пищей или принимать в качестве добавки, поскольку наш организм не может их вырабатывать.

Существует три основных типа омега-3 жирных кислот:
  • Альфа-линоленовая кислота (АЛК)
  • Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)
  • Докозагексаеновая кислота (ДГК).
«ДГК и ЭПК содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, сельдь, сардины и анчоусы».



Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которых важно избегать людям с гипертонией


ALA содержится в растительных источниках. Семена чиа и грецкие орехи являются хорошими источниками, но льняное семя — один из самых богатых растительных источников омега-3 в нашем рационе.

Семена льна были частью нашего ежедневного рациона, тогда как мы должны употреблять жирную рыбу до трех раз в неделю.

«20 г измельченного льняного семени, добавляемого в пищу каждый день, добавят в ваш рацион немного омега-3».

Мало того, что омега-3 жирные кислоты полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, жиры также «важны для поддержания гормонального баланса».



Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, которые должны есть гипертоники



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