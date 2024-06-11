«Малая чума». Врач Мескина рассказала о симптомах туляремии

«Для туляремии характерна лихорадка, формирующаяся недалеко от того места, куда попал возбудитель. Образуется серьезное воспаление лимфатического узла. Он становится очень большим и со временем нагнаивается, может потребоваться хирургическое лечение», - предупредила Мескина в комментарии NEWS.ru

Общее недомогание;

Боли в животе;

Боли в суставах:

Повышенная температура;

Тошнота и рвота;

Кашель;

Высыпания на коже.

Туляремия вызывается бактерией Francicella tularensis, заражение инфекцией происходит через контакт с больными животными (например, через их царапины или через укусы), часто мышами. Также инфицирование может произойти при потреблении недостаточно прожаренного мяса или зараженной воды. Дополнительным путем переноса туляремии являются укусы кровососущих насекомых: блох, клещей, вшей.Врач Мескина отметила, что туляремию называют «малой чумой». Без лечения заболевание может иметь смертельный исход. При заражении «малой чумой» поражаются лимфатические узлы и слизистые, может развиться пневмония или инфекционно-токсический шок.Также специалист указала на другие проявления туляремии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется рассеянный склероз.

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