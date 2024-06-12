Врач Гинзбург: давление может повышаться из-за физических нагрузок и пребывания на солнце

«Гипертоники, а также люди, у которых имеются тенденции к повышению артериального давления, должны соблюдать профилактику – контролировать давление путем самостоятельного измерения, практиковать дозированные физические нагрузки, режимы отдыха и сна, исключение определенных видов продуктов питания, сокращение потребления соли», - об этом медик рассказал РИА Новости

Врач Гинзбург сообщил, что повышение давления бывает обусловлено как имеющейся гипертонией, так и особенностями образа жизни. В случае гипертонии скачок АД является очень опасным явлением – с ним тесно связана высокая вероятность инсульта. Гипертоникам особенно важно контролировать свое давление и заниматься профилактикой его возможных скачков, подчеркнул специалист.Гинзбург обратил внимание на то, что люди часто не чувствуют подъем своего артериального давления из-за способности организма адаптироваться к процессу. Он подчеркнул, что гипертония возникает далеко не сразу, она является результатом длительного разрушительного для здоровья сосудов процесса.Кроме того, добавил кардиолог, давление может повыситься из-за образа жизни. В частности, уточнил Гинзбург, его повышение провоцируют физические перегрузки, долгое пребывание на солнце, переедание, злоупотребление алкоголем, курение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется рассеянный склероз

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