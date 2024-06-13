Врач Мясников: онемение конечностей у молодых женщин может оказаться опасным симптомом

«Если у молодой женщины начинают неметь руки и ноги и появляются проблемы со зрением, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Это может быть началом рассеянного склероза и потребовать срочного лечения», - констатировал доктор Мясников.

Врач Мясников объяснил россиянам, какие проблемы со здоровьем могут провоцировать ощущение онемения, возникающее в руках и ногах. Известный медик заострил внимание на том, что у молодых женщин такое онемение конечностей может оказаться очень опасным симптомом – если оно возникает неоднократно, то им нужно обязательно обращаться к врачу. Особенно должны настораживать случаи, когда наряду с возникающим онемением рук и ног появляются проблемы со зрением, ухудшается его качество и четкость, возникает эффект размытой картины в глазах, подчеркнул эксперт.Рассеянный склероз является заболеванием центральной нервной системы, при котором разрушается миелиновая оболочка нервов и утрачивается связь между мозгом и телом. Со временем происходит прогрессирующая потеря контроля над двигательными и другими телесными функциями, развивается инвалидность и повышается риск летального исхода.Говоря об этом, врач Мясников добавил, что онемение конечностей также наблюдается у пациентов при ряде других заболеваний, помимо рассеянного склероза. В их числе – сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли, возникающие при ходьбе, могут быть симптомом атеросклероза сосудов ног

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