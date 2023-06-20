Невролог Ерохин: онемение в руках может быть симптомом диабета и рассеянного склероза

«Причинами, вызывающими периферическую невропатию с онемением в руках или ногах, могут быть диабет, алкоголизм, ВИЧ, заболевания щитовидной железы», - предупредил невролог Ерохин.

«Онемение рук может быть ранним признаком инсульта, если оно возникает односторонне и сопровождается затруднением речи, спутанностью сознания, нарушением зрения, головокружением и сильной головной болью».

Невролог Ерохин сообщил в комментарии «МедикФорум», что онемение рук может быть результатом повреждения или раздражения нерва либо группы нервов в конечностях, которые в свою очередь могут возникать из-за заболеваний.Когда срединный нерв, проходящий через запястный канал, оказывается защемлен, натянут или плохо снабжается кровью, это вызывает боль, онемение и слабость в кистях, пальцах.Так называется воспаление сухожилий, возникающее вследствие травмы или перенапряжения, и проявляется либо тупой мышечной болью вверх и вниз по руке (вместе с онемением), либо резкой острой болью в сухожилии.Данное заболевание возникает когда происходит накопление аномального белка амилоида, поражающего нервную систему. Помимо онемения в конечностях также ощущается покалывание.Относится к аутоиммунным заболеваниям, поражающим центральную нервную систему. В его случае мозг лишается контролирующей функции над телом, и одним из симптомов этого опасного процесса является ощущение онемения в руках.Они могут сдавливать или раздражать спинномозговые нервы, вызывая слабость, боль и онемение конечностей.Этот витамин считается одним из важнейших для поддержания здоровых функций ЦНС. Его нехватка может вызвать различные неврологические проблемы, включая онемение или покалывание в руках и ногах.Она характеризуется повреждением нервов в периферических областях тела (то есть, в конечностях).. Он означает неврологическое расстройство, возникающее вследствие слишком сильного сдавливания нервов, проходящих через грудную клетку. Обычно при этом по всей руке ощущается боль, но может возникнуть и онемение.Врач констатировал:Представляет собой синдром, характеризующийся широко распространенной мышечно-скелетной болью, «мурашками» и онемением рук, ног, лица.При этом аутоиммунном заболевании воспаляются суставы, повреждаются нервы и возникает онемение или покалывание в конечностях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая одышка может говорить о смертельно опасной болезни легких ХОБЛ.

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