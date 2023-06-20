Невролог Ерохин: онемение в руках может быть симптомом диабета и рассеянного склероза
Невролог Владимир Ерохин: таким симптомом как чувство онемения в руках могут проявляться многие заболевания.
Невролог Ерохин сообщил в комментарии «МедикФорум», что онемение рук может быть результатом повреждения или раздражения нерва либо группы нервов в конечностях, которые в свою очередь могут возникать из-за заболеваний.
Синдром запястного канала. Когда срединный нерв, проходящий через запястный канал, оказывается защемлен, натянут или плохо снабжается кровью, это вызывает боль, онемение и слабость в кистях, пальцах.
Латеральный эпикондилит. Так называется воспаление сухожилий, возникающее вследствие травмы или перенапряжения, и проявляется либо тупой мышечной болью вверх и вниз по руке (вместе с онемением), либо резкой острой болью в сухожилии.
Амилоидоз. Данное заболевание возникает когда происходит накопление аномального белка амилоида, поражающего нервную систему. Помимо онемения в конечностях также ощущается покалывание.
Рассеянный склероз, Относится к аутоиммунным заболеваниям, поражающим центральную нервную систему. В его случае мозг лишается контролирующей функции над телом, и одним из симптомов этого опасного процесса является ощущение онемения в руках.
Смещенные шейные позвонки. Они могут сдавливать или раздражать спинномозговые нервы, вызывая слабость, боль и онемение конечностей.
Дефицит витамина B12. Этот витамин считается одним из важнейших для поддержания здоровых функций ЦНС. Его нехватка может вызвать различные неврологические проблемы, включая онемение или покалывание в руках и ногах.
Периферическая невропатия. Она характеризуется повреждением нервов в периферических областях тела (то есть, в конечностях).
«Причинами, вызывающими периферическую невропатию с онемением в руках или ногах, могут быть диабет, алкоголизм, ВИЧ, заболевания щитовидной железы», - предупредил невролог Ерохин.
Синдром грудной апертуры. Он означает неврологическое расстройство, возникающее вследствие слишком сильного сдавливания нервов, проходящих через грудную клетку. Обычно при этом по всей руке ощущается боль, но может возникнуть и онемение.
Инсульт. Врач констатировал:
«Онемение рук может быть ранним признаком инсульта, если оно возникает односторонне и сопровождается затруднением речи, спутанностью сознания, нарушением зрения, головокружением и сильной головной болью».
Фибромиалгия. Представляет собой синдром, характеризующийся широко распространенной мышечно-скелетной болью, «мурашками» и онемением рук, ног, лица.
Системная красная волчанка. При этом аутоиммунном заболевании воспаляются суставы, повреждаются нервы и возникает онемение или покалывание в конечностях.
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