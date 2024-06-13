Врач Барредо: сильная потливость и дрожь возможны при резком падении уровня сахара в крови

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плохое самочувствие

Эндокринолог Алена Барредо: резкое падение уровня сахара в крови может говорить о проблемах с поджелудочной железой и диабете.

Врач Барредо рассказала, что значительное снижение уровня сахара в крови, при котором возникают неблагополучные симптомы, бывает свойственно сахарному диабету (как первого, так и второго типа). У диабетиков подобную гипогликемию провоцирует неправильное использование лекарств (например, в чрезмерной дозировке или с опозданием) или ошибки в питании, несоблюдение  врачебных рекомендаций по их рациону.

Также падение уровня сахара в крови может происходить у здоровых людей. Такому нарушению способствуют длительные периоды без еды – особенно сопряженные с интенсивными физическими или умственными нагрузками, требующими от организма быстрого расхода углеводов.

Врач Барредо предупредила, что при резком падении уровня сахара в крови возможно существенное ухудшение самочувствия вплоть до появления дурноты, сильной слабости, обморочного состояния. Специалист перечислила симптомы, которые часто наблюдаются при гипогликемии.

«К симптомам резкого падения сахара в крови относятся повышенная потливость, холодной пот, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, тошнота», - уточнила медик в комментарии NEWS.ru.

Состояние гипогликемии при диабете может быть очень опасным – с ним связаны риск гипогликемической комы, поражения мозга и летального исхода. Гипогликемия, неоднократно возникающая у человека без диабета, может говорить о проблемах с поджелудочной и щитовидной железой, заболевании печени. Кроме того, повторяющиеся эпизоды снижения уровня сахара негативно влияют на состояние мозга.

Как помочь человеку с гипогликемией. Лучше всего дать сладкое питье – сок, лимонад, газировку. Также нужно вызвать скорую помощь или самому обратиться к врачу.

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Алена Барредо
Алена Барредо
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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