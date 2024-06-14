Врач Гайдаш: почему опасно использовать сметану для лечения солнечных ожогов

«Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, – это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства… сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике», - рассказала дерматолог радио Sputnik

Врач Гайдаш предупредила, что неправильное лечение ожога может привести к осложнениям, которые затруднят процесс заживления и восстановления пострадавших тканей. Медик назвала распространенные ошибки, которые допускают люди, когда пытаются помочь себе после неудачного загара. Одной из них является использование молочных продуктов в виде сметаны или кефира.Гайдаш объяснила, почему опасно использовать сметану для лечения солнечных ожогов.Медик посоветовала при солнечном ожоге применять холодное влажное обертывание, крем с декспантенолом и противовоспалительные субстанции (например, содержащие алоэ).Дерматолог добавила, что также ошибкой являются попытки раньше времени убрать возникающие при ожоге на коже волдыри и корочки. Врач предупредила: если волдыри образуются, удалять их принудительно опасно, так как это может спровоцировать инфицирование пораженного участка. Таким образованиям надо дать возможность вскрыться самим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему купание летом может стать причиной проблем с почками

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