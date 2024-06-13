Врач Виноградов: почему после купания летом человек может мучиться от боли в почках

«Данное заболевание возникает у здорового человека при переохлаждении. К примеру, пиелонефрит может развиться, если человек искупался в водоеме, вышел на берег, но вовремя не согрелся», - объяснил медик в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

Врач Виноградов объяснил, почему после купания летом человек может мучиться от боли в почках. Медик констатировал, что этот вид летнего досуга тесно связан с риском воспаления почек – пиелонефрита.Виноградов отметил, что острый воспалительный процесс, который может развиться вследствие охлаждения на берегу водоема, сопровождается сильной болью в области поясницы. Также при этом повышается температура тела, возникает озноб, могут появиться головные и телесные боли, тошнота. Моча, выделяемая при посещении туалета, становится мутной, с неприятным запахом.Специалист добавил, что пострадать из-за развития острого пиелонефрита прежде всего рискуют люди, уже имеющие урологическую патологию: например, в виде мочекаменной болезни или врожденной аномалии (о которой сам человек обычно не знает).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заразиться какой-либо инфекцией от укусов комаров в России.

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