Врач Садыков: 6 неочевидных признаков дряхления организма, невролог Алехина назвала еще 7 симптомов

"Старение организма проявляется через множество признаков, которые могут быть не всегда очевидны. Помимо тех, что уже упоминались, существуют и другие важные индикаторы, - говорит Алехина.

"С возрастом иммунная система становится менее эффективной, что делает организм более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Пожилые люди могут чаще болеть простудой или гриппом".

"Забывчивость, трудности с концентрацией и другие когнитивные изменения могут быть признаками нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера".

"Увеличение частоты мочеиспускания или недержание мочи может стать проблемой с возрастом".

"Эти признаки могут варьироваться у разных людей и появляться в разное время. Важно внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы своевременно выявлять и корректировать возможные проблемы", - советует Алехина.

По его словам, возрастные изменения часто подкрадываются незаметно, и люди начинают замечать их только по внешним признакам. Однако существуют и внутренние изменения, которые не так очевидны.Первым признаком старения являетсяЭто связано с уменьшением мышечного тонуса, что делает выполнение повседневных задач более трудоемким и медленным.Также с возрастом люди часто набирают вес и начинают сталкиваться сЕще один сигнал старения —мозгу становится труднее воспринимать сложные инструкции, творческие способности угасают, внимание рассеивается, и возникают проблемы со сном.также являются признаками старения, отметил Садыков. С возрастом функционирование желудочно-кишечного тракта ухудшается, что может привести к нарушению иммунной и эндокринной систем и изменению кишечной микрофлоры.Что касается кожи, то ее сухость со временем приводит к появлению морщин. Специалисты рекомендуют использовать увлажняющие кремы, чтобы замедлить процесс старения кожи.рассказала еще о 7 признаках старение организма.Чувство усталости и снижение общей энергии могут указывать на старение. Это связано с уменьшением эффективности работы сердечно-сосудистой системы и метаболизма.Ухудшение зрения, особенно развитие катаракты или возрастной макулярной дегенерации, а также снижение слуха являются распространенными признаками старения.Метаболизм замедляется с возрастом, что может приводить к увеличению веса и изменению распределения жировой ткани.Снижение либидо и сексуальной функции часто наблюдается у мужчин и женщин по мере старения.Ранее МедикФорум писал о пользе миндаля.

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