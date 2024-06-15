Врач Садыков: 6 неочевидных признаков дряхления организма, невролог Алехина назвала еще 7 симптомов

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Врач Садыков: 6 неочевидных признаков дряхления организма, невролог Алехина назвала еще 7 симптомов


Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков в интервью для издания «Чемпионат» выделил шесть признаков, которые могут указывать на начало старения организма.


По его словам, возрастные изменения часто подкрадываются незаметно, и люди начинают замечать их только по внешним признакам. Однако существуют и внутренние изменения, которые не так очевидны.

Первым признаком старения является снижение подвижности. Это связано с уменьшением мышечного тонуса, что делает выполнение повседневных задач более трудоемким и медленным.

Также с возрастом люди часто набирают вес и начинают сталкиваться с отеками или варикозными венами. Еще один сигнал старения — снижение когнитивных способностей: мозгу становится труднее воспринимать сложные инструкции, творческие способности угасают, внимание рассеивается, и возникают проблемы со сном.

Проблемы с пищеварением и сухость кожи также являются признаками старения, отметил Садыков. С возрастом функционирование желудочно-кишечного тракта ухудшается, что может привести к нарушению иммунной и эндокринной систем и изменению кишечной микрофлоры.

Что касается кожи, то ее сухость со временем приводит к появлению морщин. Специалисты рекомендуют использовать увлажняющие кремы, чтобы замедлить процесс старения кожи.

Врач-невролог Александра Алехина рассказала специально для Медикформ рассказала еще о 7 признаках старение организма.


"Старение организма проявляется через множество признаков, которые могут быть не всегда очевидны. Помимо тех, что уже упоминались, существуют и другие важные индикаторы, - говорит Алехина.

Снижение выносливости и энергии

Чувство усталости и снижение общей энергии могут указывать на старение. Это связано с уменьшением эффективности работы сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

Изменения в иммунной системе

"С возрастом иммунная система становится менее эффективной, что делает организм более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Пожилые люди могут чаще болеть простудой или гриппом".

Проблемы со зрением и слухом

Ухудшение зрения, особенно развитие катаракты или возрастной макулярной дегенерации, а также снижение слуха являются распространенными признаками старения.

Проблемы с памятью и когнитивными функциями

"Забывчивость, трудности с концентрацией и другие когнитивные изменения могут быть признаками нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера".

Снижение метаболизма

Метаболизм замедляется с возрастом, что может приводить к увеличению веса и изменению распределения жировой ткани.

Проблемы с мочеиспусканием

"Увеличение частоты мочеиспускания или недержание мочи может стать проблемой с возрастом".


Изменения в сексуальной функции

Снижение либидо и сексуальной функции часто наблюдается у мужчин и женщин по мере старения.


"Эти признаки могут варьироваться у разных людей и появляться в разное время. Важно внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы своевременно выявлять и корректировать возможные проблемы", - советует Алехина.


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