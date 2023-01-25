Невролог Алехина: потеря уверенности в себе - «менее известный» признак слабоумия

«Изменения в поведении, такие как потеря уверенности, замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби, являются менее известными симптомами. Люди, живущие с деменцией, также могут иметь нарушения сна, яркие сны и проблемы с распознаванием и пониманием денег», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Ранние симптомы деменции

«Если человек стал более забывчивым, легко отвлекаемым и немного дольше запоминающим вещи — все это признаки нормального старения. Однако, когда у человека деменция, изменения умственных способностей более серьезны, чем те, которые возникают при нормальном старении. Обычно ранние признаки деменции включают усиление потери памяти, спутанность сознания, проблемы с подбором правильного слова и потерю в знакомых местах».

Деменция — это название группы синдромов, связанных с ухудшением работы головного мозга. Наиболее известными признаками, часто связанными со старением, являются проблемы с памятью. Тем не менее, есть целый ряд других поведенческих изменений, на которые стоит обратить внимание.Она сказала, что «потеря уверенности» была одним из признаков того, что у кого-то может быть слабоумие.Алехина поделилась некоторыми из самых ранних признаков слабоумия, которые нужно искать.По мере прогрессирования деменции люди могут испытывать трудности с сохранением информации и изучением новых задач, им становится трудно управлять регулярными платежами, такими как бюджеты и счета, они теряют представление о дате и времени года и испытывают трудности с принятием решений.По ее словам, чтобы поддержать человека с деменцией, вы должны постараться сделать так, чтобы он не чувствовал беспокойства.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака легких.

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