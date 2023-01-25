Невролог Алехина: потеря уверенности в себе - «менее известный» признак слабоумия

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Невролог Алехина: потеря уверенности в себе - «менее известный» признак слабоумия


Пациенты с деменцией также могут потерять интерес к своим друзьям и хобби.


Деменция — это название группы синдромов, связанных с ухудшением работы головного мозга. Наиболее известными признаками, часто связанными со старением, являются проблемы с памятью. Тем не менее, есть целый ряд других поведенческих изменений, на которые стоит обратить внимание.

Она сказала, что «потеря уверенности» была одним из признаков того, что у кого-то может быть слабоумие.

«Изменения в поведении, такие как потеря уверенности, замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби, являются менее известными симптомами. Люди, живущие с деменцией, также могут иметь нарушения сна, яркие сны и проблемы с распознаванием и пониманием денег», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Забывчивость не всегда является признаком слабоумия

Ранние симптомы деменции


Алехина поделилась некоторыми из самых ранних признаков слабоумия, которые нужно искать.

«Если человек стал более забывчивым, легко отвлекаемым и немного дольше запоминающим вещи — все это признаки нормального старения. Однако, когда у человека деменция, изменения умственных способностей более серьезны, чем те, которые возникают при нормальном старении. Обычно ранние признаки деменции включают усиление потери памяти, спутанность сознания, проблемы с подбором правильного слова и потерю в знакомых местах».


Поза победителя не прибавляет человеку уверенности — ученые


По мере прогрессирования деменции люди могут испытывать трудности с сохранением информации и изучением новых задач, им становится трудно управлять регулярными платежами, такими как бюджеты и счета, они теряют представление о дате и времени года и испытывают трудности с принятием решений.

По ее словам, чтобы поддержать человека с деменцией, вы должны постараться сделать так, чтобы он не чувствовал беспокойства.


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