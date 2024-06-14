Врач Мелехин: что вызывает ночные пробуждения с учащенным сердцебиением

«При депрессии наблюдается ощущение активного ритма сердца, сопровождающегося такими ощущениями, как будто что-то щемит в груди, что-то стоит в груди, есть ощущение инородного тела в груди, появляются экстрасистолы (виды аритмии)», - уточнил специалист в комментарии « АиФ ».

«Опасно, если вы просыпаетесь с болью в области сердца. Если печет, жжет, есть боль за грудиной, нет возможности продышаться. Это указывает на риск сердечной патологии», - предостерег терапевт.

Врач Мелехин поделился пояснениями о ночных пробуждениях, которые сопровождаются учащенным сердцебиением. По словам специалиста, вызывать их способен целый спектр состояний. В частности, это могут быть состояния, обусловленные напряжением нервной системы и психологическим неблагополучием – ночные панические атаки, кошмарные сновидения, депрессия.Кроме того, внезапное пробуждение от сна с учащенным сердцебиением часто наблюдается при апноэ сна, когда мозг из-за возникающих остановок дыхания ощущает нехватку воздуха и начинает реагировать на это.Мелехин подчеркнул, что в большинстве случаев такие пробуждения по ночам не являются чем-то опасным. Но если они повторяются, это уже тревожный сигнал. Особенно, если в подобные моменты помимо учащенных ударов сердца человек ощущает разнообразные неблагополучные симптомы (например, чрезмерную потливость, болезненность, онемение).Он посоветовал при появлении всех описанных выше явлений обязательно обращаться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная потливость и дрожь возможны при резком падении уровня сахара в крови

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