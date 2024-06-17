Врач Хухрев: человек с ботулизмом может погибнуть от неспособности дышать нормальными легкими

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рука пациента в тяжелом состоянии

Врач-терапевт Алексей Хухрев: заболевший ботулизмом человек в какой-то момент может начать задыхаться при нормальной работе легких.

Врач Хухрев напомнил, что такое заболевание как ботулизм развивается вследствие интоксикации организма веществами (ботулотоксинами), которые выделяют попавшие в него бактерии. Чаще всего это происходит при употреблении консервированной пищи.

«Бактерия клостридия, которая продуцирует ботулотоксин, может жить при отсутствии кислорода. Если она попала в какую-то консервированную еду, где нет доступа кислорода, она может там расплодиться, выделить токсины», - сказал Алексей Хухрев в комментарии «Ленте.ру».

По словам терапевта, тяжесть состояния человека с ботулизмом зависит от количество ботулотоксинов, выделенных патогенными бактериями. Эти токсины обладают способностью парализовать мышцы, и при тяжелой интоксикации в организме возникают нарушения, которые могут вести к летальному исходу. В частности, человек с ботулизмом может погибнуть от неспособности дышать вполне нормальными легкими.

«Возникают нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких», - уточнил Хухрев.

Об опасности ботулизма врачи заговорили в связи с массовым отравлением людей в Москве после употребления готовых блюд из сервиса доставки (конкретно тунца и фасоли). В частности, медицинские специалисты телеканала «Доктор» назвали симптомы интоксикации ботулотоксинами, которые обычно возникают через 12-36 часов после употребления зараженной пищи.
  • Сильная слабость, головокружение;
  • Затуманенное зрение;
  • Сухость во рту, затрудненное глотание;
  • Проблемы с произношением, речью;
  • Признаки пищевого отравления в виде вздутия живота, рвоты, диареи;
  • Проблемы с дыханием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие консервы чаще всего становятся причиной развития ботулизма.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : ботулизм, риск смерти, Алексей Хухрев
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