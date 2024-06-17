Врач Хухрев: человек с ботулизмом может погибнуть от неспособности дышать нормальными легкими

«Бактерия клостридия, которая продуцирует ботулотоксин, может жить при отсутствии кислорода. Если она попала в какую-то консервированную еду, где нет доступа кислорода, она может там расплодиться, выделить токсины», - сказал Алексей Хухрев в комментарии « Ленте.ру ».

«Возникают нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких», - уточнил Хухрев.

Сильная слабость, головокружение;

Затуманенное зрение;

Сухость во рту, затрудненное глотание;

Проблемы с произношением, речью;

Признаки пищевого отравления в виде вздутия живота, рвоты, диареи;

Проблемы с дыханием.

Врач Хухрев напомнил, что такое заболевание как ботулизм развивается вследствие интоксикации организма веществами (ботулотоксинами), которые выделяют попавшие в него бактерии. Чаще всего это происходит при употреблении консервированной пищи.По словам терапевта, тяжесть состояния человека с ботулизмом зависит от количество ботулотоксинов, выделенных патогенными бактериями. Эти токсины обладают способностью парализовать мышцы, и при тяжелой интоксикации в организме возникают нарушения, которые могут вести к летальному исходу. В частности, человек с ботулизмом может погибнуть от неспособности дышать вполне нормальными легкими.Об опасности ботулизма врачи заговорили в связи с массовым отравлением людей в Москве после употребления готовых блюд из сервиса доставки (конкретно тунца и фасоли). В частности, медицинские специалисты телеканала «Доктор» назвали симптомы интоксикации ботулотоксинами, которые обычно возникают через 12-36 часов после употребления зараженной пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие консервы чаще всего становятся причиной развития ботулизма.

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