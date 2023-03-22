Терапевт Хухрев назвал два опасных для жизни вида кашля

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кашель

Врач-терапевт Алексей Хухрев: одним из самых опасных является кашель с выделением крови.

В своем комментарии терапевт Хухрев отметил:

«Самыми опасными видами кашля являются приступообразный и с кровью».

Медик уточнил, что приступообразный кашель может наблюдаться у человека с коклюшем. Приступы кашля при таком заболевании бывают очень тяжелыми, с невозможностью остановиться, появлением рвоты. Особая опасность подобного кашля в том, что происходит повышение давления, которое может спровоцировать кровоизлияние в мозг.

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Говоря о кашле с кровью, Алексей Хухрев предупредил: при любом кашле с кровохарканьем нужно проявлять бдительность и как можно скорее обращаться к врачу, не дожидаясь того, что болезнь пройдет и самочувствие   улучшится.

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«Кашель с кровохарканьем – всегда опасно. Это может быть или опухоль, или туберкулез, или еще какая-нибудь неприятность в легких», - сказал специалист в беседе с «Москва 24».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что влияет на подверженность человека заражению туберкулезом, одним из симптомов которого является кашель. По словам врача-фтизиатра Елены Богородской, риск подобного заражения зависит от особенностей иммунитета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
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