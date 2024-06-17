Врач Галафаст: частые головные боли могут объясняться нехваткой ферритина и железа
Врач Евгения Галафаст: ферритин является белком, ответственным за создание в организме запасов железа.
Железо является одним из важнейших для организма микроэлементов, выполняющим функцию доставщика кислорода из легких к органам и тканям тела. Кроме того, оно участвует в процессах образования кровяных клеток эритроцитов.
«В организме содержится в среднем 4-5 граммов железа, 30% именно в форме ферритина, который в основном депонируется в печени, селезенке, мышцах, костном мозге», - объяснила Евгения Галафаст в комментарии «Газете.Ru».
Врач подчеркнула, что по уровню ферритина и определяется в конечном счете дефицит или избыток железа в организме (для этого выполняется соответствующий анализ крови). Говоря о возможных симптомах нехватки ферритина (и вместе с ним железа), врач Галафаст отметила, что такой нехваткой могут объясняться частые головные боли.
Также медик посоветовала обращать внимание на следующие негативные явления:
- Быстрая утомляемость;
- Повышенная сухость кожи;
- Учащенный пульс;
- Одышка;
- Склонность к простудам;
- Трудности с обучением.
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Евгения Галафаст
Здоровье
педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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