Врач Галафаст: частые головные боли могут объясняться нехваткой ферритина и железа

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головная боль

Врач Евгения Галафаст: ферритин является белком, ответственным за создание в организме запасов железа.

Железо является одним из важнейших для организма микроэлементов, выполняющим функцию доставщика кислорода из легких к органам и тканям тела. Кроме того, оно участвует в процессах образования кровяных клеток эритроцитов.

«В организме содержится в среднем 4-5 граммов железа, 30% именно в форме ферритина, который в основном депонируется в печени, селезенке, мышцах, костном мозге», - объяснила Евгения Галафаст в комментарии «Газете.Ru».

Врач подчеркнула, что по уровню ферритина и определяется в конечном счете дефицит или избыток железа в организме (для этого выполняется соответствующий анализ крови). Говоря о возможных симптомах нехватки ферритина (и вместе с ним железа), врач Галафаст отметила, что такой нехваткой могут объясняться частые головные боли.

Также медик посоветовала обращать внимание на следующие негативные явления:
  • Быстрая утомляемость;
  • Повышенная сухость кожи;
  • Учащенный пульс;
  • Одышка;
  • Склонность к простудам;
  • Трудности с обучением.
Специалист констатировала, что в целом любые отклонения от нормального уровня ферритина необходимо изучать и расследовать. Важно понимать, не является ли их фактором какая-нибудь серьезная патология.

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Евгения Галафаст
Евгения Галафаст
Здоровье
педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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Теги : железо, признаки нарушений, Евгения Галафаст
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