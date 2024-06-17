Врач Галафаст: частые головные боли могут объясняться нехваткой ферритина и железа

«В организме содержится в среднем 4-5 граммов железа, 30% именно в форме ферритина, который в основном депонируется в печени, селезенке, мышцах, костном мозге», - объяснила Евгения Галафаст в комментарии « Газете.Ru ».

Быстрая утомляемость;

Повышенная сухость кожи;

Учащенный пульс;

Одышка;

Склонность к простудам;

Трудности с обучением.

Железо является одним из важнейших для организма микроэлементов, выполняющим функцию доставщика кислорода из легких к органам и тканям тела. Кроме того, оно участвует в процессах образования кровяных клеток эритроцитов.Врач подчеркнула, что по уровню ферритина и определяется в конечном счете дефицит или избыток железа в организме (для этого выполняется соответствующий анализ крови). Говоря о возможных симптомах нехватки ферритина (и вместе с ним железа), врач Галафаст отметила, что такой нехваткой могут объясняться частые головные боли.Также медик посоветовала обращать внимание на следующие негативные явления:Специалист констатировала, что в целом любые отклонения от нормального уровня ферритина необходимо изучать и расследовать. Важно понимать, не является ли их фактором какая-нибудь серьезная патология.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях отеки ног могут указывать на патологии

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