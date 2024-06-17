Врач Паршина: последствием укуса комара может стать поражение нервной системы

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комар

Врач Евгения Паршина предупредила об опасных последствиях комариных укусов.

Краснота и сыпь после укуса комара – наиболее часто возникающие реакции организма в ответ на попадание в него веществ, впрыскиваемых в своих жертв жалящими насекомыми. Эти проявления считаются самыми легкими, сообщила врач Паршина в беседе с «АиФ».

«Укусы насекомых делятся на три группы по степени тяжести», - констатировала эксперт.

Евгения Паршина добавила, что последствия комариных укусов средней степень тяжести характеризуются возникновением многоформной эритемы с появлением на коже красных «узелков». Помимо того, может возникать сильное кожное воспаление (токсидермия) и многообразные аллергические реакции, включая отеки и волдыри.

Эксперт предупредила, что в случае повышенной чувствительности организма к компонентам комариной слюны может развиться аллергическая реакция в виде анафилактического шока, при котором возникают отек слизистых, осиплость голоса, удушье, резкое снижение артериального давления. Но особенно опасным последствием укуса комара может стать поражение нервной системы, сказала врач. При этом у человека возможны мышечные судороги или паралич конечностей.

Медик обратила внимание на то, что подобные симптомы могут возникать как проявление процессов, ведущих к смерти.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько существенным может быть риск смерти, возникающий при ботулизме.

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Евгения Паршина
Евгения Паршина
Здоровье
заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2
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Теги : укусы комаров, опасность для человека, Евгения Паршина
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