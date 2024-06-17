Врач Паршина: последствием укуса комара может стать поражение нервной системы

«Укусы насекомых делятся на три группы по степени тяжести», - констатировала эксперт.

Краснота и сыпь после укуса комара – наиболее часто возникающие реакции организма в ответ на попадание в него веществ, впрыскиваемых в своих жертв жалящими насекомыми. Эти проявления считаются самыми легкими, сообщила врач Паршина в беседе с « АиФ ».Евгения Паршина добавила, что последствия комариных укусов средней степень тяжести характеризуются возникновением многоформной эритемы с появлением на коже красных «узелков». Помимо того, может возникать сильное кожное воспаление (токсидермия) и многообразные аллергические реакции, включая отеки и волдыри.Эксперт предупредила, что в случае повышенной чувствительности организма к компонентам комариной слюны может развиться аллергическая реакция в виде анафилактического шока, при котором возникают отек слизистых, осиплость голоса, удушье, резкое снижение артериального давления. Но особенно опасным последствием укуса комара может стать поражение нервной системы, сказала врач. При этом у человека возможны мышечные судороги или паралич конечностей.Медик обратила внимание на то, что подобные симптомы могут возникать как проявление процессов, ведущих к смерти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько существенным может быть риск смерти , возникающий при ботулизме.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.