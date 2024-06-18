Кардиолог Курбанова: правильное питье воды защищает от появления тромбов

«Для снижения риска образования тромбов необходимо соблюдать питьевой режим: минимальное потребление воды в сутки — 1,5 литра. Ограничение в приеме жидкости у пациентов с хроническими заболеваниями необходимо обсуждать с лечащим врачом», - подчеркнула медик в комментарии « Газете.Ru ».

«Старайтесь выполнять легкую разминку каждые 40-50 минут», - дала совет Дарина Курбанова.

Кардиолог Курбанова напомнила, что тромбы представляют собой нерастворимые сгустки крови, возникающие на внутренней стенке сосудов и ухудшающие движение крови. Крупные и плотные тромбы могут отрываться от места своего крепления и вместе с кровотоком проникать в артерии, ведущие жизненно важным органам. Вызывая их закупорку, такие тромбы провоцируют развитие опасных состояний вплоть до смертоносных эмболий, инфарктов и инсультов.Кардиолог Курбанова отметила, что правильное питье воды защищает от появления опасных тромбов. В частности, важно употреблять достаточное количество жидкости – минимум полтора литра в день.Кроме того, добавила кардиолог, для предотвращения тромбоза важно двигаться – следует избегать длительного неподвижного или очень малоподвижного нахождения в вертикальном или сидячем положении.Медик добавила, что летом сердечно-сосудистая система и кровообращение испытывают особенную нагрузку, в связи с чем увеличивается вероятность развития того же тромбоза. Врач констатировала, что в это время года, помимо соблюдения питьевого режима, особенно важно не подвергаться долгому воздействию солнца, контролировать свое артериальное давление и принимать назначенные врачом лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать имеющийся тромбоз

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