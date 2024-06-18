Онколог Киселева: ультраобработанные продукты ведут к появлению рака. Что к ним относится?

«Во -первых, это продукты высокой степени обработки, в том числе колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные стеки и консервы — они содержат трансжиры, стабилизаторы и другие вредные вещества, которые могут спровоцировать рак желудка, кишечника и молочной железы», - уточнила медик.

«Избыток сахара и простых углеводов в рационе ведут к ожирению — одному из главных факторов риска онкологических заболеваний», - подчеркнула Алевтина Киселева.

«Чем больше вы употребляете ультраобработанной пищи, тем больше у вас шанс получить не только онкологию, но любую другую болезнь (атеросклероз, болезни почек) и повысить риск преждевременной смерти», - обратил внимание он.

Что относится к таким продуктам: протеиновые батончики, куриные наггетсы, йогурты с фруктовыми вкусами и ароматами, хлеб с многочисленными добавками, соки с добавлением сахара, готовые соусы, шоколадное молоко и многие сорта растительного молока, хлопья для завтрака.

Онколог Киселева констатировала в комментарии « АиФ », что ультраобработанные продукты при их частом употреблении ведут к появлению рака.Еще одну группу продуктов-провокаторов рака составляет фастфуд. Любители фастфуда употребляют в пищу еду, содержащую большое количество трансжиров и искусственных компонентов. Продукты этого типа в подавляющем большинстве являются ультраобработанными.Злоупотребление пищей, богатой рафинированными углеводами, – это тоже фактор повышенного риска рака. Практически все покупные кондитерские изделия сегодня относятся к ультраобработанным продуктам.Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал мнение коллеги об опасности еды глубокой степени обработки.Мясников добавил, что особенностью такой пищи является содержание ингредиентов, которые никогда не добавляются в еду, готовящуюся дома из натуральных продуктов. Эти ингредиенты являются полностью искусственными и используются исключительно промышленным производством.Врач посоветовал россиянам избегать пищи, которая содержит различные эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, искусственные подсластители и улучшители вкуса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами Роскачества были названы наиболее вредными для здоровья макаронные изделия трех видов

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