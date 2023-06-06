Как помочь человеку при отравлении алкоголем: врач Кашух
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: первым делом нужно вызывать скорую помощь!
Врач Кашух рассказала, какие меры по спасению человека нужно предпринят при отравлении алкоголем. Специалист предупредила, что такая интоксикация может привести к тяжелому повреждению внутренних органов, спровоцировать судороги или паралич, кому, летальный исход.
«Наиболее распространенные признаки отравления – тошнота, рвота, головная боль, учащенное сердцебиение», - перечислила врач Кашух в беседе с «Газетой.Ru».
Медик объяснила, как помочь человеку при отравлении алкоголем.
«Прежде всего, необходимо вызвать скорую помощь».
Пока врачи не прибыли, следует выполнить промывание желудка. Для активации рвотного рефлекса выпивается большое количество воды с содой. Если человек в обмороке, ему сначала нужно дать подышать нашатырным спиртом и только когда он очнется, помочь промыть желудок. Затем пострадавшего следует обогреть (закутать в одеяло) и дать ему какой-нибудь адсорбент
«Если пострадавший потерял сознание и не дышит, нужно при возможности начать реанимационные процедуры: сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца», - посоветовала врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть последствия отравления метанолом.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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