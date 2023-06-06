Как помочь человеку при отравлении алкоголем: врач Кашух

«Наиболее распространенные признаки отравления – тошнота, рвота, головная боль, учащенное сердцебиение», - перечислила врач Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

«Прежде всего, необходимо вызвать скорую помощь».

«Если пострадавший потерял сознание и не дышит, нужно при возможности начать реанимационные процедуры: сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца», - посоветовала врач.

Врач Кашух рассказала, какие меры по спасению человека нужно предпринят при отравлении алкоголем. Специалист предупредила, что такая интоксикация может привести к тяжелому повреждению внутренних органов, спровоцировать судороги или паралич, кому, летальный исход.Медик объяснила, как помочь человеку при отравлении алкоголем.Пока врачи не прибыли, следует выполнить промывание желудка. Для активации рвотного рефлекса выпивается большое количество воды с содой. Если человек в обмороке, ему сначала нужно дать подышать нашатырным спиртом и только когда он очнется, помочь промыть желудок. Затем пострадавшего следует обогреть (закутать в одеяло) и дать ему какой-нибудь адсорбентРанее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть последствия отравления метанолом.

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