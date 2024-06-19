Эндокринолог Фатеева: скачки веса говорят о больной щитовидной железе, врач Гуреева рассказала как не допустить заболевания щитовидки
От состояния щитовидной железы зависят общее самочувствие человека, его настроение и психическое здоровье, сообщила эндокринолог Анастасия Фатеева. В комментарии для «Ленты.ру» она указала на основные симптомы, которые могут указывать на проблемы с этим органом.
По словам врача, на заболевания щитовидной железы могут указывать резкое увеличение или снижение веса, отеки (особенно под глазами и на лице, а также на лодыжках), выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, нарушения сна, апатия или повышенная тревожность, бессонница и нарушения работы ЖКТ.
"Если наблюдается увеличение области шеи, першение при глотании, чувство давления в шее, увеличение глазной щели и периодическое повышение температуры, это также должно стать поводом для немедленного обращения к врачу", — отметила Фатеева.
Самым распространенным заболеванием щитовидной железы является гипотиреоз, добавила доктор. Она пояснила, что гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов.
"Одной из причин гипотиреоза является дефицит йода, который необходим для синтеза гормонов. Этот дефицит затрагивает десятки миллионов человек по всему миру," — подчеркнула Фатеева.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум как предотвратить заболевания щитовидной железы.
"Профилактика заболеваний щитовидной железы включает несколько важных аспектов, направленных на поддержание ее здоровья.
Прежде всего, необходимо обеспечить адекватное потребление йода", - говорит Гуреева.
Прежде всего, необходимо обеспечить адекватное потребление йода", - говорит Гуреева.
Включите в рацион продукты, богатые йодом, такие как морепродукты, молочные продукты, яйца и йодированную соль. Использование йодированной соли вместо обычной может значительно уменьшить риск дефицита йода.
Сбалансированное питание также играет ключевую роль.
"Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и богат витаминами и минералами, необходимыми для здоровья щитовидной железы. Особое внимание уделите продуктам, содержащим селен, цинк и железо".
Продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды, овощи и орехи, помогут защитить щитовидную железу от повреждений.
Избегайте зобогенных продуктов, таких как соевые продукты и крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста), которые могут мешать усвоению йода. Употребляйте их в умеренных количествах, особенно если у вас есть риск заболеваний щитовидной железы.
Регулярные медицинские обследования важны для раннего выявления возможных проблем. Периодически проходите проверки уровня гормонов щитовидной железы и ультразвуковое исследование.
"Регулярные обследования помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях, когда лечение будет более эффективным", - советует Гуреева.
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