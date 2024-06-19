Эндокринолог Фатеева: скачки веса говорят о больной щитовидной железе, врач Гуреева рассказала как не допустить заболевания щитовидки

"Если наблюдается увеличение области шеи, першение при глотании, чувство давления в шее, увеличение глазной щели и периодическое повышение температуры, это также должно стать поводом для немедленного обращения к врачу", — отметила Фатеева.

"Одной из причин гипотиреоза является дефицит йода, который необходим для синтеза гормонов. Этот дефицит затрагивает десятки миллионов человек по всему миру," — подчеркнула Фатеева.

"Профилактика заболеваний щитовидной железы включает несколько важных аспектов, направленных на поддержание ее здоровья.

Прежде всего, необходимо обеспечить адекватное потребление йода", - говорит Гуреева.

"Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и богат витаминами и минералами, необходимыми для здоровья щитовидной железы. Особое внимание уделите продуктам, содержащим селен, цинк и железо".

"Регулярные обследования помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях, когда лечение будет более эффективным", - советует Гуреева.

По словам врача, на заболевания щитовидной железы могут указывать резкое увеличение или снижение веса, отеки (особенно под глазами и на лице, а также на лодыжках), выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, нарушения сна, апатия или повышенная тревожность, бессонница и нарушения работы ЖКТ.Самым распространенным заболеванием щитовидной железы является гипотиреоз, добавила доктор. Она пояснила, что гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов.как предотвратить заболевания щитовидной железы.Включите в рацион продукты, богатые йодом, такие как морепродукты, молочные продукты, яйца и йодированную соль. Использование йодированной соли вместо обычной может значительно уменьшить риск дефицита йода.Сбалансированное питание также играет ключевую роль.Продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды, овощи и орехи, помогут защитить щитовидную железу от повреждений.Избегайте зобогенных продуктов, таких как соевые продукты и крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста), которые могут мешать усвоению йода. Употребляйте их в умеренных количествах, особенно если у вас есть риск заболеваний щитовидной железы.Регулярные медицинские обследования важны для раннего выявления возможных проблем. Периодически проходите проверки уровня гормонов щитовидной железы и ультразвуковое исследование.Ранее МедикФорум писал о вреде ультрапереработанных продуктов.

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