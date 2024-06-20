Кардиолог Крулев назвал раннюю седину в числе предвестников скорой смерти

Быстрая утомляемость, частые головные боли;

Периодические или постоянные боли в области сердца;

Повышенное артериальное давление;

Боли и судороги в конечностях;

Появление сосудистых звездочек;

Появление ксантелазмов – небольших жировых узелков на веках.

Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал в своем блоге, что появление ранней седины входит в число предвестников скорой смерти. Человек, у которого в возрасте до 50 лет вдруг начинают обильно седеть волосы, может страдать от атеросклероза – сосудистой патологии, из-за которой увеличивается вероятность преждевременной и внезапной смерти. К выводу об этом после проведенного исследования пришли ученые из Испании. Врач Крулев сообщил, что испанские специалисты наблюдали за группой, в которой было больше 500 мужчин возрастом от 42 до 64 лет. Ученые констатировали, что проявления атеросклероза могут быть прямо пропорциональны выраженности седины.По словам кардиолога, атеросклероз означает появление в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Резкое повышение уровня холестерина в крови тоже является предвестником скорой смерти в связи с закупоркой сосудов, инфарктом или инсультом.Крулев добавил, что не только ранняя седина говорит о забитых бляшками сосудах. Характерным проявлением являются стенокардия (боль в груди при движении) и боль в ногах при ходьбе.Кардиолог подчеркнул, что проверять сосуды на наличие бляшек правильнее всего с помощью специальных исследований.На проблему могут указывать следующие симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продолжительность жизни человека и его здоровье зависят от группы крови

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.