Кардиолог Крулев назвал раннюю седину в числе предвестников скорой смерти

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седина

Кардиолог Константин Крулев: ранняя седина бывает тесно связана с развитием атеросклероза, значительно повышающего риск инфаркта или инсульта.

Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал в своем блоге, что появление ранней седины входит в число предвестников скорой смерти. Человек, у которого в возрасте до 50 лет вдруг начинают обильно седеть волосы, может страдать от атеросклероза – сосудистой патологии, из-за которой увеличивается вероятность преждевременной  и внезапной смерти. К выводу об этом после проведенного исследования пришли ученые из Испании. Врач Крулев сообщил, что испанские специалисты наблюдали за группой, в которой было больше 500 мужчин возрастом от 42 до 64 лет. Ученые констатировали, что проявления атеросклероза могут быть прямо пропорциональны выраженности седины.

По словам кардиолога, атеросклероз означает появление в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Резкое повышение уровня холестерина в крови тоже является предвестником скорой смерти в связи с закупоркой сосудов, инфарктом или инсультом.

Как понять, что имеется атеросклероз. Крулев добавил, что не только ранняя седина говорит о забитых бляшками сосудах. Характерным проявлением являются стенокардия (боль в груди при движении) и боль в ногах при ходьбе.

Кардиолог подчеркнул, что проверять сосуды на наличие бляшек правильнее всего с помощью специальных исследований.

Как понять, что повышен уровень холестерина. На проблему могут указывать следующие симптомы:
  • Быстрая утомляемость, частые головные боли;
  • Периодические или постоянные боли в области сердца;
  • Повышенное артериальное давление;
  • Боли и судороги в конечностях;
  • Появление сосудистых звездочек;
  • Появление ксантелазмов – небольших жировых узелков на веках.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продолжительность жизни человека и его здоровье зависят от группы крови.

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Константин Крулев
Константин Крулев
Здоровье
врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
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Теги : преждевременная смерть, ранняя седина, Константин Крулев