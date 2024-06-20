Кардиолог Крулев назвал раннюю седину в числе предвестников скорой смерти
Кардиолог Константин Крулев: ранняя седина бывает тесно связана с развитием атеросклероза, значительно повышающего риск инфаркта или инсульта.
Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал в своем блоге, что появление ранней седины входит в число предвестников скорой смерти. Человек, у которого в возрасте до 50 лет вдруг начинают обильно седеть волосы, может страдать от атеросклероза – сосудистой патологии, из-за которой увеличивается вероятность преждевременной и внезапной смерти. К выводу об этом после проведенного исследования пришли ученые из Испании. Врач Крулев сообщил, что испанские специалисты наблюдали за группой, в которой было больше 500 мужчин возрастом от 42 до 64 лет. Ученые констатировали, что проявления атеросклероза могут быть прямо пропорциональны выраженности седины.
По словам кардиолога, атеросклероз означает появление в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Резкое повышение уровня холестерина в крови тоже является предвестником скорой смерти в связи с закупоркой сосудов, инфарктом или инсультом.
Как понять, что имеется атеросклероз. Крулев добавил, что не только ранняя седина говорит о забитых бляшками сосудах. Характерным проявлением являются стенокардия (боль в груди при движении) и боль в ногах при ходьбе.
Кардиолог подчеркнул, что проверять сосуды на наличие бляшек правильнее всего с помощью специальных исследований.
Как понять, что повышен уровень холестерина. На проблему могут указывать следующие симптомы:
- Быстрая утомляемость, частые головные боли;
- Периодические или постоянные боли в области сердца;
- Повышенное артериальное давление;
- Боли и судороги в конечностях;
- Появление сосудистых звездочек;
- Появление ксантелазмов – небольших жировых узелков на веках.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Константин Крулев
Здоровье
врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
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