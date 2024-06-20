«Опасность кишечной непроходимости заключается в водно-электролитных потерях и риске развития некроза стенки кишки», - уточни он.

Схваткообразные боли в животе;

Запор;

Повышенное газообразование, вздутие живота;

Рвота;

Частый пульс;

Бледность кожных покровов.

Хирург Умнов сообщил, что кишечная непроходимость является патологическим состоянием, при котором нарушается естественное отхождения каловых масс и газов. Причиной такой патологии может стать слабая перистальтика или спазм отдельного участка кишечника, либо возникающая в кишечном тракте закупорка.В беседе с Life.ru хирург Умнов рассказал, чем опасна кишечная непроходимость.Александр Умнов добавил, что кишечная непроходимость может возникать как последствие других патологических процессов, активизирующих в организме. В частности, она наблюдается при остром панкреатите, перитоните. Кроме того, непроходимость способны вызывать инородные тела, которые закупоривают просвет кишечника, или нарушения, провоцирующие сдавление кишечника извне.Врачи называют три основных симптома – это боли в животе, рвота, задержка отхождения газов и кала. Но клиническая картина патологии может быть более разнообразной. Она включает следующие признаки:Проявление кишечной непроходимости можно спутать с сердечным приступом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как помочь своему организму при пищевом отравлении.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.