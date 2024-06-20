Хирург Умнов рассказал, чем опасна кишечная непроходимость
Хирург Александр Умнов: острое состояние кишечной непроходимости чревато развитием опасного процесса некроза.
Хирург Умнов сообщил, что кишечная непроходимость является патологическим состоянием, при котором нарушается естественное отхождения каловых масс и газов. Причиной такой патологии может стать слабая перистальтика или спазм отдельного участка кишечника, либо возникающая в кишечном тракте закупорка.
В беседе с Life.ru хирург Умнов рассказал, чем опасна кишечная непроходимость.
«Опасность кишечной непроходимости заключается в водно-электролитных потерях и риске развития некроза стенки кишки», - уточни он.
Александр Умнов добавил, что кишечная непроходимость может возникать как последствие других патологических процессов, активизирующих в организме. В частности, она наблюдается при остром панкреатите, перитоните. Кроме того, непроходимость способны вызывать инородные тела, которые закупоривают просвет кишечника, или нарушения, провоцирующие сдавление кишечника извне.
Как проявляется кишечная непроходимость. Врачи называют три основных симптома – это боли в животе, рвота, задержка отхождения газов и кала. Но клиническая картина патологии может быть более разнообразной. Она включает следующие признаки:
- Схваткообразные боли в животе;
- Запор;
- Повышенное газообразование, вздутие живота;
- Рвота;
- Частый пульс;
- Бледность кожных покровов.
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Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
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