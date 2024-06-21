Жировая дистрофия печени. Врач Кутушов назвал опасные последствия употребления водки

«Из-за неконтролируемого потребления спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени», - заявил Кутушов в комментарии « Ленте.ру ».

«Алкоголь повышает кровяное давление», - посоветовал помнить врач.

«Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги», - постулировал эксперт.

Водка является самым популярным у россиян крепким алкогольным напитком, но врач Кутушов констатировал, что её употребление сопряжено с целым рядом рисков для здоровья и опасных последствий в виде необратимых нарушений органов. В частности, прием больших доз водки может разрушительно влиять на печень, провоцирует появление жировой дистрофии.Также врач назвал другие опасные последствия употребления водки в чрезмерно количестве – это гастрит, язва, панкреатит. Кроме того, страдают почки и иммунная система. Кутушов обратил внимание на то, что злоупотребляющие люди становятся подвержены очень высокому риску сосудистых катастроф, включая инфаркт миокарда и инсульт головного мозга.Он отметил, что токсины, выделяемые при расщеплении водки, оказывают негативное воздействие на нервную систему, способствуют развитию когнитивных проблем, нарушению памяти. При частом употреблении алкоголя с большой вероятностью возникают психические расстройства и негативные личностные изменения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво может быть калорийнее кондитерских изделий и при его употреблении быстро появляется лишний вес.

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