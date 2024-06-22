Врач Тархов объяснил, когда при головной боли стоит вызывать скорою, невролог Алехина назвала 7 причин почему болит голова

"Головные боли могут быть вызваны множеством факторов, каждый из которых имеет свои особенности и механизмы возникновения", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Нарушения в шейном отделе позвоночника, такие как остеохондроз или мышечные спазмы, могут приводить к головной боли. Боль часто распространяется от шеи к затылку и вискам".

"У женщин головные боли могут быть связаны с гормональными изменениями, например, в период менструации, беременности или менопаузы".

"Недостаток жидкости, пропуск приемов пищи или употребление определенных продуктов, таких как кофеин, алкоголь или переработанные продукты, могут вызвать головные боли".

Как сообщил изданию «Доктор Питер» невролог Дмитрий Тархов из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, одним из основных тревожных сигналов является головная боль, которая не проходит после приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Это может указывать на более серьезную проблему.Еще одним поводом для визита к врачу является настойчивая или постоянно локализованная боль в одном месте. Если головная боль сопровождается такими симптомами, как тошнота, головокружение или рвота, это также требует срочного медицинского осмотра.Особенно важно немедленно обратиться за помощью в случае угнетенного сознания, сопровождаемого головной болью. В таких ситуациях необходимо вызвать скорую помощь, так как это может быть признаком серьезного заболевания.Одной из самых распространенных причин головной боли является стресс. Когда человек находится в состоянии длительного стресса или переживает эмоциональное напряжение, мышцы шеи и головы могут напрягаться, что приводит к возникновению головной боли напряжения.Мигрень характеризуется интенсивной, пульсирующей болью, часто с одной стороны головы. Она может сопровождаться тошнотой, рвотой, светочувствительностью и шумовой непереносимостью.Воспаление пазух носа (синусит) может вызвать головные боли. Боль обычно локализуется в области лба, носа и щек и может усиливаться при наклоне головы вперед.Повышенное артериальное давление может вызывать головные боли, особенно если давление поднимается до критически высоких значений. Боль обычно ощущается в области затылка.Длительная работа за компьютером, чтение или другие виды деятельности, требующие напряжения глаз, могут вызвать головные боли. Боль обычно локализуется вокруг глаз и лба.Каждая из этих причин требует своего подхода к лечению и профилактике. Если головные боли становятся частыми или интенсивными, рекомендуется обратиться к врачу для точного диагноза и назначения соответствующего лечения.Ранее МедикФорум писал о вреде лимонада.

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