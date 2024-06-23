VOGUE назвал 5 продуктов для борьбы с раком и старостью, врач Захарова призвала добавить в рацион полифенолы, омегу и Q10

"Для поддержания общего здоровья организма и замедления процессов старения, помимо ресвератрола, существуют другие полезные вещества. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшая уровень холестерина и снижая воспаление, а также поддерживают когнитивную функцию и могут уменьшить риск нейродегенеративных заболеваний", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Коэнзим Q10 (убихинон) улучшает энергетический обмен в клетках, поддерживая их функцию и восстановление, а также поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшая функции сердечной мышцы", - говорит Захарова.

Лабораторные исследования подтвердили, что вещество ресвератрол играет важную роль в регулировании обменных процессов в печени. При высоких концентрациях оно способно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Кроме того, ресвератрол обладает мощными антивозрастными свойствами. Кремы, содержащие это вещество, способствуют синтезу коллагена, что укрепляет кожу. Ресвератрол также уменьшает окислительный стресс, снижает артериальное давление и продлевает жизнь клеток кожи.Среди продуктов,Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Однако для достижения максимального эффекта иногда требуется прием добавок.Для полноценного получения всех полезных свойств ресвератрола рекомендуется ежедневная доза свыше 150 мг, что эквивалентно приблизительно 100 бокалам вина в день. Поэтому месячный курс ресвератрола в виде добавок является более практичным вариантом, как сообщает порталЭти жирные кислоты можно найти в рыбьем жире, льняном семени и чиа.содержащийся в куркуме, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Его можно добавить в рацион с помощью куркумы или добавок с куркумином.Он содержится в мясе, рыбе и добавках с коэнзимом Q10.содержащиеся в чае, красном вине, оливковом масле и ягодах, обладают антиоксидантным действием, защищая клетки от окислительного стресса и воспаления.важен для здоровья костей, способствуя усвоению кальция, и укрепляет иммунную систему. Его источники включают солнечный свет, жирную рыбу и добавки.Ранее МедикФорум писал о вреде лимонада летом.

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