VOGUE назвал 5 продуктов для борьбы с раком и старостью, врач Захарова призвала добавить в рацион полифенолы, омегу и Q10
Ресвератрол - уникальное вещество, способное продлить молодость и защитить организм от рака.
Лабораторные исследования подтвердили, что вещество ресвератрол играет важную роль в регулировании обменных процессов в печени. При высоких концентрациях оно способно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Кроме того, ресвератрол обладает мощными антивозрастными свойствами. Кремы, содержащие это вещество, способствуют синтезу коллагена, что укрепляет кожу. Ресвератрол также уменьшает окислительный стресс, снижает артериальное давление и продлевает жизнь клеток кожи.
Среди продуктов, богатых ресвератролом, можно выделить тёмный шоколад, вино, какао, орехи (арахис, фисташки) и ягоды (черника, малина, виноград). Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако для достижения максимального эффекта иногда требуется прием добавок.
Для полноценного получения всех полезных свойств ресвератрола рекомендуется ежедневная доза свыше 150 мг, что эквивалентно приблизительно 100 бокалам вина в день. Поэтому месячный курс ресвератрола в виде добавок является более практичным вариантом, как сообщает портал URA.Ru со ссылкой на VOGUE.
"Для поддержания общего здоровья организма и замедления процессов старения, помимо ресвератрола, существуют другие полезные вещества. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшая уровень холестерина и снижая воспаление, а также поддерживают когнитивную функцию и могут уменьшить риск нейродегенеративных заболеваний", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Эти жирные кислоты можно найти в рыбьем жире, льняном семени и чиа.
Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Его можно добавить в рацион с помощью куркумы или добавок с куркумином.
"Коэнзим Q10 (убихинон) улучшает энергетический обмен в клетках, поддерживая их функцию и восстановление, а также поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшая функции сердечной мышцы", - говорит Захарова.
Он содержится в мясе, рыбе и добавках с коэнзимом Q10.
Полифенолы, содержащиеся в чае, красном вине, оливковом масле и ягодах, обладают антиоксидантным действием, защищая клетки от окислительного стресса и воспаления.
Витамин D важен для здоровья костей, способствуя усвоению кальция, и укрепляет иммунную систему. Его источники включают солнечный свет, жирную рыбу и добавки.
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