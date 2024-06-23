Врач Заможняя назвала относительно безопасную норму алкоголя для мужчин и женщин

«Для мужчин в день принятая норма составляет 500 мл пива, или можно выпить 200 мл вина, либо 60 мл водки. Для женщин норма пива – это 250 мл, вина – 100 мл, водки – 30 мл», - поделилась эксперт с ferra.ru.

Врач Заможняя высказалась о том, что алкоголь, будучи токсином, способен производить разрушительный эффект на клетки организма в любой своей дозировке – это зависит от чувствительности организма, которая обуславливается сугубо индивидуальными особенностями. Поэтому, когда речь заходит о неких безопасных количествах спиртного, важно понимать: такая безопасность является относительной. Любая выпитая рюмка может оказаться той дозой, которая спровоцирует в организме развитие процессов, ведущих к опасным и даже смертоносным патологиям.Врач Заможняя подчеркнула, что три-четыре дня в неделю должны быть абсолютно трезвыми.Также медик назвала относительно безопасную норму алкоголя для мужчин и женщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при употреблении пива организм может получать значительно больше калорий , чем при поедании кондитерских изделий.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.