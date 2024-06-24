Диабет или анемия. Врач Банный указал на опасные причины синдрома беспокойных ног

«Риск развития синдрома беспокойных ног возрастает, если им страдал кто-то из близких родственников. Возникать он может при нескольких генетических нарушениях: например, при мутациях в генах, отвечающих за работу дофаминовых рецепторов или связанных с обменом железа», - поделился медик с порталом «Доктор Питер».

«Не стоит игнорировать синдром беспокойных ног: при возникновении его симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследование», - резюмировал эксперт.

Неврологическое расстройство, известное как синдром беспокойных ног, характеризуется неприятными ощущениями в конечностях: люди жалуются на покалывание, жжение, ломоту и тянущие боли в ногах, дискомфортное чувство мурашек на коже. Симптомы склонны усиливаться в состоянии покоя и сна, поэтому засыпающие люди начинают страдать от бесконтрольных позывов шевелить ногами и менять свою позу, или просыпаются для этого по ночам.Врач Банный отметил, что данный синдром во многих случаях является генетически обусловленной особенностью.Врач Банный указал на опасные причины синдрома беспокойных ног, которые объясняют его возникновение в некоторых случаях. В частности, данное неврологическое нарушение может оказаться признаком таких заболеваний, как сахарный диабет или железодефицитная анемия, почечная недостаточность, сосудистые патологии (варикоз). При развитии этих болезней происходят нарушения, провоцирующие неврологическое расстройство с патологическим шевелением ног. Такими нарушениями могут быть повреждение нервных волокон (невропатия), избыточное накопление продуктов обмена веществ, нехватка железа и другие.Специалист подчеркнул, что перечисленные заболевания являются серьезными патологиями, которые могут долго протекать лишь с очень незначительными проявлениями, и без лечения способны давать тяжелые осложнения.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности такого состояния как кишечная непроходимость

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