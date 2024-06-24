Врач Каспаров: заболеть «паразитарным раком» можно из-за контакта с домашними животными

«Альвеококкоз — глистная инвазия (проникновение паразитов в организм), вызываемая личинками ленточного червя, но в 90% случаев ошибочно диагностируется как онкозаболевание. Инфекция характеризуется мультиорганным поражением, хроническим течением, затрудненной диагностикой и высоким риском летального исхода», - отметил Борис Каспаров в комментарии aif.ru

«Осевшие в органах личинки превращаются в кисты, состоящие из нескольких пузырьков (альвеол). Пузырьки разрастаются, постепенно замещая ткани органа, а выделяющиеся из них токсины вызывают некроз окружающих клеток. При этом альвеококкоз имеет склонность к распространению по всему организму, поражая все новые и новые ткани, прорастая метастазами в различных органах», - объяснил врач Каспаров.

Контакт с больным животным (паразиты могут находиться на шерсти);

Разделка туш;

Употребление зараженного мяса или воды;

Сбор ягод, грибов (яйца паразита вдыхаются с пылью).

Врач Каспаров сообщил, что из-за контакта с домашними животными можно заразиться паразитами, вызывающими альвеококкоз. Его последствием может стать опухолевидное поражение печени с «метастазами» в органы брюшины, легкие, головной мозг, кости – поэтому он также известен как «паразитарный рак».Специалист уточнил, что обычно опасный паразит передается от животных семейства псовых, но иногда его хозяевами бывают кошки. Животные выделяют во внешнюю среду капсулы с личинками, способные проникать в организм других животных или людей. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека личинки активизируются, покидают капсулу и пробуравливаются в слизистую кишечника, а затем с кровью и лимфой разносятся по организму. Очень часто органом, в котором они оседают и начинают интенсивно развиваться в более сложную паразитарную структуру, становится печень.В каких случаях может произойти заражение человекаВрач предупредил, что с момента заражения «паразитарным раком» и до проявления его первых симптомов может пройти много лет. Каспаров назвал признаки альвеококкоза – боли и в животе, слабость, похудение, желтуха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно обезопасить консервы от возбудителей ботулизма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.