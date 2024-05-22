Онколог Каспаров: травмирование родинки может привести к раку, врач Захарова рассказала по каким признакам заподозрить онкологию

"Рак кожи — это общее название для группы злокачественных опухолей, которые могут развиваться на коже. Различают несколько основных типов рака кожи, каждый из которых имеет свои характеристики и первые признаки", - говорит Захарова.

Базалиома (базалиома, базально-клеточная карцинома):

В начальной стадии обычно проявляется как маленькая прозрачная или желтоватая бугорок на коже, часто с красноватыми или перламутровыми оттенками.

Может кровоточить или образовывать корку, которая не заживает в течение нескольких недель.

Чаще всего встречается на области лица, шеи, ушей, но может появиться в любой другой области, особенно на коже, подвергающейся солнечному излучению.

Плоскоклеточный рак кожи (плоскоклеточная карцинома):

Может начаться как плоская, красная болячка, рана или язва, которая не заживает.

Возможно образование бородавок или ростков, которые могут кровоточить и медленно увеличиваться в размерах.

Обычно развивается на коже, подвергающейся солнечному излучению, такой как лицо, уши, губы, спина, руки.

Меланома

Часто начинается с изменений в выгляде родинки или нового образования на коже.

Может быть неравномерной окраски (черный, коричневый, красноватый, белый, синий), иметь необычную форму и диаметр более 6 мм.

Родинка может стать более темной или изменить цвет, размер или форму со временем.

"Важно помнить, что первые признаки рака кожи могут быть различными у разных людей и в разных случаях. Если вы заметили какие-либо подозрительные изменения на вашей коже, особенно если они длительное время не исчезают или изменяются, важно обратиться к врачу для профессиональной оценки и диагностики", - подчеркивает Захарова.

По мнению главного специалиста Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова по амбулаторной терапии, Бориса Каспарова, причиной онкологических заболеваний могут быть не только генетические факторы и длительное воздействие неблагоприятных условий на организм, но и повседневные травмы.Следует отметить, что чаще всего рак развивается в результате постоянного повреждения родинок, как пояснил Каспаров на странице центра в социальной сети. При этом он указал на то, что человек может неосознанно, но регулярно повреждать гиперпигментированные невусы. В результате этого возникает хроническое повреждение, которое способствует образованию раковых клеток.Именно поэтому рекомендуется удалить невусы, расположенные на участках тела, которые наиболее подвержены травмам, по словам специалиста,по каким признаком можно заподозрить рак.Раннее обнаружение рака кожи увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление.Ранее МедикФорум писал о вреде черного чая на голодный желудок.

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