О том, что куривший 17 лет житель Австрии пострадал из-за выросших в горле волос, сообщило издание Daily Mail. Также эту необычную историю пациента прокомментировали эксперты медицинского журнала American Journal of Case Reports. Мужчина, начавший курить в 1990 году, обратился к врачам спустя 17 лет с жалобами на появление хриплого голоса, непроходившего кашля и проблем с дыханием. Обследование показало, что в горле курильщика выросли волосы – на том месте, где ему в прошлом была выполнена трахеотомия.Врач удалили мужчине волосы, однако спустя время они начали расти вновь, причиняя ему уже известный дискомфорт. Курить он не бросал и еще на протяжении 14 лет периодически посещал больницу для удаления волос, а также принимал прописанные врачами лекарства.В 2022 году, когда мужчине исполнилось 52 года, он решил бросить курить. Очередное удаление волос, которое врачи выполнили после этого пациенту с помощью лазера, оказалось уже последним, больше волосы у него не росли. Предположительно именно курение стало ключевой причиной появления и роста волос в горле австрийца, но поскольку данная патология является исключительно редкой и малоизученной, говорить о возможном влиянии курения на неё пока можно лишь гипотетически. Сообщается, что данный случай является вторым подобным зарегистрированным диагнозом в мире.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие кровотечения у женщин могут указывать на рак

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