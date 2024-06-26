Онколог Шорина рассказала, когда употребление шашлыка способствует развитию рака

«Если человек однократно поел шашлык, организм справится с нежелательными процессами. Если же это системная ситуация, когда постоянно что-то готовится на гриле и мангале, то вызываемые канцерогенами процессы повторяются, и организм не успевает с ним справляться. Тогда может сформироваться рак», - поделилась онколог с « Пятым каналом ».

Онколог Шорина предупредила, что потенциально канцерогенные соединения в большом количестве присутствуют в подгоревшем мясе и в дыме, выделяющемся горящими дровами и углями. Такие канцерогены могут активно оседать в легких и на слизистой оболочке желудка, кишечника. Под влиянием этих веществ происходят опасные клеточные изменения. По словам врача, из-за способности канцерогенов встраиваться в структуру ДНК клетки подвергаются неконтролируемому процессу роста и деления, ведущему к появлению опухолей.Марина Шорина рассказала, когда употребление шашлыка способствует развитию рака – его риск прежде всего повышает слишком частое и обильное употребление.Шорина добавила, что вредные вещества таких блюд также оказывают негативное влияние на обмен веществ и общее состояние организма.В свою очередь врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева сообщила, что корочка, которая образуется на кусочках шашлыка, содержит H-белки, способные накапливаться в организме. Это повышает риск более интенсивного старения и развития хронического воспаления.. Медики рекомендуют употреблять его не чаще одного раза в неделю в количестве, не превышающем 250 граммов (приготовленного мяса).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы продукты , провоцирующие в организме воспаление.

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