Что с талией? Диетолог Комиссарова ответила, можно ли располнеть из-за пива

«Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости», - об этом Альбина Комиссарова рассказала РИА Новости

«Исследования подтвердили, что употребление пива увеличивает окружность талии», - подчеркнула Комиссарова.

Отвечая на вопрос, можно ли располнеть из-за пива, диетолог Комиссарова ответила, что привычка часто употреблять пиво способна привести к значительному увеличению веса, а помимо этого еще и к появлению других опасных проблем со здоровьем. По словам медика, рьяные любители пенного напитка рискую «потерять» талию, заполучив абдоминальное ожирение с формированием «пивного» живота.Диетолог уточнила, что врачи говорят о «пивном» животе, когда в области талии возникают избыточные жировые отложения. Критическим считается жироотложение, при котором объем талии у мужчин становится больше 94 см., у женщин – больше 80 см. Этот тип жировой ткани обладает метаболической активностью и её увеличение ассоциируется с повышенным уровнем холестерина и подверженностью инсулинорезистентности. Данные проблемы оказывают серьезное негативное воздействие на сосуды и сердце, повышая вероятность их патологий.Диетолог добавила, что пиво как любой другой алкоголь способствует развитию ожирения печени и циррозу. Специалист предупредила, что безопасной для организма дозы алкоголя не существует, он в любом количестве является токсичным. Лучшее, что можно сделать для своего здоровья, – это перестать употреблять спиртные напитки совсем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Марина Шорина объяснила, в какой степени употребление шашлыка способствует развитию рака

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