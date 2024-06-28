Врач Кушитерова объяснила, почему алкоголь – самый вредный продукт для поджелудочной железы

«Табакокурение существенно усиливает токсический эффект этанола. Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита, а также увеличивает смертность от этого заболевания», - предостерегла специалист в комментарии « Газете.Ru ».

Врач Кушитерова констатировала: алкоголь признан самым вредным продуктом для поджелудочной железы, именно спиртные напитки ответственны за примерно 70% случаев хронического воспаления этого органа. Медик объяснила, что прием алкоголя стимулирует чрезмерную активность поджелудочной железы, связанную с выделением пищеварительных ферментов. Последствием этой интенсивной работы по их производству может стать спазм сфинктера Одди – отдела железы, обеспечивающего продвижение желчи из печени вместе с соками поджелудочной в двенадцатиперстную кишку. В результате такого спазма повышается давление в протоках органа, и они становятся проницаемыми для ферментов. Таким образом, железа начинает переваривать саму себя – развивается воспаление или панкреатит.Амина Кушитерова отметила, что наиболее опасным воздействие алкоголя на поджелудочную железу становится в тех случаях, когда человек при употреблении горячительных напитков курит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от алкоголя после его длительного употребления и зависимости может спровоцировать специфические нарушения в мозге

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