Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару

«В обычное время пожилым женщинам рекомендуется употреблять в день 1,6 литра чистой воды без газа, мужчинам – 2 литра. В жару ее количество стоит увеличить на 200–300 миллилитров», - поделилась врач рекомендацией в беседе с « Москвой 24 ».

Гериатр Рунихина посоветовала пожилым людям в жару следить за тем, пьют ли они в нужном объеме воду. Эксперт назвала нужное количество воды для пожилых мужчин и женщин в жаркую погоду.Гериатр предупредила, что употребление слишком малого количества воды ухудшает текучесть крови, повышает её вязкость и склонность к образованию тромбов. В таких обстоятельствах значительно возрастают риски сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов.Помимо этого, Рунихина призвала не употреблять сладких напитков для утоления жажды.Говоря о питании пожилых людей в жаркую погоду, врач порекомендовала отказаться от употребления жирного мяса и другой тяжелой еды. Предпочтение следует отдавать ягодам, фруктам, овощам, кисломолочной продукции в виде не слишком жирного кефира, творога.Также нужно избегать длительного нахождения на открытом воздухе и тяжелой физической нагрузки, нужно тщательно проветривать жилье, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака

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