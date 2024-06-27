Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару

73 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/woman-holding-glass-filled-with-water-copy-space_10840512.htm#query=drink%20water&position=4&from_view=search&track=sph
питье воды

Гериатр Надежда Рунихина: недостаточное питье воды увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф.

Гериатр Рунихина посоветовала пожилым людям в жару следить за тем, пьют ли они в нужном объеме воду. Эксперт назвала нужное количество воды для пожилых мужчин и женщин в жаркую погоду.

«В обычное время пожилым женщинам рекомендуется употреблять в день 1,6 литра чистой воды без газа, мужчинам – 2 литра. В жару ее количество стоит увеличить на 200–300 миллилитров», - поделилась врач рекомендацией в беседе с «Москвой 24».

Гериатр предупредила, что употребление слишком малого количества воды ухудшает текучесть крови, повышает её вязкость и склонность к образованию тромбов. В таких обстоятельствах значительно возрастают риски сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов.

Помимо этого, Рунихина призвала не употреблять сладких напитков для утоления жажды.

Говоря о питании пожилых людей в жаркую погоду, врач порекомендовала отказаться от употребления жирного мяса и другой тяжелой еды. Предпочтение следует отдавать ягодам, фруктам, овощам, кисломолочной продукции в виде не слишком жирного кефира, творога.

Также нужно избегать длительного нахождения на открытом воздухе и тяжелой физической нагрузки, нужно тщательно проветривать жилье, подчеркнула медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Надежда Рунихина
Надежда Рунихина
ЗОЖ
главный гериатр департамента здравоохранения Москвы
Читать MedikForum.ru в
Врач Рунихина: с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды
Гериатр Рунихина: молочные продукты восполняют пожилым дефицит белка и кальция
Гериатр Рунихина: укрепить иммунитет в пожилом возрасте помогают белок и железо
Теги : жара, пожилые люди, Надежда Рунихина
Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару
Кардиолог Утин: прием статинов продлевает жизнь людям с диабетом
Онколог Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака