Диетолог Денисенко: необычным признаком обезвоживания может быть тяга к сладкому

«Из-за обезвоженности нарушается выработка гликогена – хранителя нашей энергии, который производят клетки печени. Без воды образование гликогена замедляется или прекращается совсем, и организм стремится получить сахар из продуктов питания. Так начинает тянуть на все сладкое», - поделилась медик.

«Кажется, что в жару есть не должно хотеться, но центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, и тело иногда может спутать сигналы. Требуя воды, оно обостряет чувство голода», - сообщила эксперт.

Понять, что организм обезвожен, бывает просто – у человека пересыхает слизистая рта, краснеют и болят глаза (синдром сухого глаза), ухудшается общее самочувствие. Но также существуют признаки обезвоживания, которые могут показаться необычными, – об этом диетолог Денисенко рассказала kp.ru В частности, таким необычным признаком обезвоживания может быть тяга к сладкому, отметила специалист.Помимо этого, при обезвоживании чаще ощущается сильный голод.Денисенко добавила, что нехватка воды в организме также может быть причиной перепадов настроения – повышенной раздражительности, агрессивности или, наоборот, упадка эмоционального тонуса. Врач пояснила, что психоэмоциональная нестабильность при обезвоживании – это своеобразная реакция организма на учащение сердечного ритма из-за сгущения крови, вызванного недостатком жидкости.Также у человека, который пьет слишком мало воды, становится более резким и выраженным запах пота (несмотря на гигиену) или ухудшается запах, исходящий изо рта.Еще один признак обезвоживания – ощущение повышенной усталости, невозможности собраться и сконцентрироваться, «тумана» в голове. По словам Денисовой, подобное состояние является уже серьезным признаком обезвоживания, чреватого для организма опасными последствиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут возникать в организме при недостаточном употреблении воды.

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