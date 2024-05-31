Диетолог Денисенко: в жару для хорошего самочувствия будут полезны нежирные сорта мяса

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салат из овощей с куриной грудкой

Диетолог Людмила Денисенко: нежирное мясо в жару снабдит организм белком, поддержит тонус мышц.

Диетолог Денисенко рассказала, как следует питаться в жару, чтобы не потерять хорошего самочувствия. Она отметила, что в жаркую погоду пища переваривается хуже, так как организм тратит много ресурсов на адаптацию к некомфортной обстановке. С учетом этого следует выбирать как можно легкие для пищеварения продукты, а приемы пищи сделать такими, чтобы они не вызывали ощущения тяжести, излишней наполненности желудка.

«В летнее время можно ограничиться легкими перекусами – есть часто и небольшими порциями. Так не будет возникать тяжести и полезные вещества будут лучше усваиваться», - поделилась специалист с kp.ru.

Меню в период жары должно содержать большое количество овощей и фруктов, а также холодные супы, добавила диетолог. Денисенко обратила внимание на то, что растительная пища дает эффект охлаждения, помогающий лучше переносить высокие летние температуры.

Что также необходимо – это белок, который обеспечивает организм энергией и необходим мышцам. Поэтому, добавила диетолог, в жару для поддержания хорошего самочувствия и профилактики утомления будут полезны нежирные сорта мяса.

«Курица, индейка и морепродукты поимо белка также богаты калием, йодом, магнием и фтором, которые активно «уходят» вместе с потливостью», - объяснила эксперт.

Помимо мяса Денисенко посоветовала есть творог, йогурты и кефир.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мясо, яйца и молоко, присутствующие в рационе, снижают риск появления опухолей.

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Людмила Денисенко
Людмила Денисенко
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : жара, полезные продукты, Людмила Денисенко
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