Врач Алексеева назвала опасные последствия слишком жарких летних ночей

«Комфортной для человеческого организма температурой ночью являются показатели плюс 15–17 градусов с влажностью воздуха не выше 60 процентов. Повышение температуры до 18–20 градусов уже опасно для здоровья, особенно при хронических заболеваниях сердца и сосудов», - рассказала врач «Вечерней Москве».

Перебои в работе сердца;

Аритмия;

Головная боль;

Сильное утомление, слабость;

Отечность;

Дурнота, тошнота;

Судороги.

«У некоторых людей может повышаться или понижаться артериальное давление. При этом не исключены крайне резкие перепады давления, обостряющие риски инфарктов и инсультов, вызывающие асимметрию лица, болевые ощущения в брюшной области», - дополнила медик.

Врач Алексеева, назвала опасные для здоровья последствия слишком жарких летних ночей – так называемых «тропических ночей», когда температура воздуха превышает 18 градусов. Медик добавила, что особенно вредными такие слишком теплые и душные ночи становятся для людей с хроническими заболеваниями, прежде всего, сердечными.Кроме того, добавила Алексеева, от слишком жарких летних ночей страдают люди с неврологическими патологиями, болезнями дыхательной системы, ожирением.Какие последствия «тропических ночей» возникают наиболее часто:Алексеева подчеркнула, что человек с этим набором симптомов нуждается во врачебной проверке, ему необходимо вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровье людей летом подрывают резкие перепады температуры

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