Врач Алексеева назвала опасные последствия слишком жарких летних ночей

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жаркая ночь

Врач общей практики Лариса Алексеева: резкие перепады давления, возможные в жаркие летние ночи, повышают риски инфарктов и инсультов.

Врач Алексеева, назвала опасные для здоровья последствия слишком жарких летних ночей – так называемых «тропических ночей», когда температура воздуха превышает 18 градусов. Медик добавила, что особенно вредными такие слишком теплые и душные ночи становятся для людей с хроническими заболеваниями, прежде всего, сердечными.

«Комфортной для человеческого организма температурой ночью являются показатели плюс 15–17 градусов с влажностью воздуха не выше 60 процентов. Повышение температуры до 18–20 градусов уже опасно для здоровья, особенно при хронических заболеваниях сердца и сосудов», - рассказала врач «Вечерней Москве».

Кроме того, добавила Алексеева, от слишком жарких летних ночей страдают люди с неврологическими патологиями, болезнями дыхательной системы, ожирением.

Какие последствия «тропических ночей» возникают наиболее часто:
  • Перебои в работе сердца;
  • Аритмия;
  • Головная боль;
  • Сильное утомление, слабость;
  • Отечность;
  • Дурнота, тошнота;
  • Судороги.
«У некоторых людей может повышаться или понижаться артериальное давление. При этом не исключены крайне резкие перепады давления, обостряющие риски инфарктов и инсультов,   вызывающие асимметрию лица, болевые ощущения в брюшной области», - дополнила медик.

Алексеева подчеркнула, что человек с этим набором симптомов нуждается во врачебной проверке, ему необходимо вызвать скорую помощь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровье людей летом подрывают резкие перепады температуры.

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Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
врач общей практики
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