Терапевт Бурнацкая: здоровье летом подрывают резкие перепады температуры

«Факторами, способствующими развитию заболевания летом, могут быть употребление холодных напитков, длительное пребывание на улице в жару, а потом резкое перемещение в прохладное помещение», - заявила медик в комментарии РИАМО

Терапевт Бурнацкая констатировала, что здоровье людей летом подрывают резкие перепады температуры. Разница между теплом и прохладой не должна превышать 7 градусов – более существенный перепад может привести к ослаблению защитных ресурсов организма, ухудшению работы иммунной системы, из-за чего возрастают риски различный инфекций.Бурнацкая отметила, что работающие в помещении кондиционеры и вентиляторы не должны охлаждать воздух в нем слишком сильно, вдобавок их прохладительные потоки не должны быть направлены на людей. Для многих в жару могут оказаться опасными даже сквозняки – пребывание на сквозном течении воздуха может довести до развития невралгии и миозитов (мышечные спазмы), болей в пояснице и других частях тела.Также врач обратила внимание на то, что нахождение в помещениях с работающими кондиционерами, нередко делает людей подверженными инфекциям. Такой риск создают прежде всего старые и не очищенные приборы – они становятся источником бактерий, которые разносятся повсюду вместе с потоками холодного воздуха.Помимо этого, летом опасный для здоровья температурный перепад возникает во время купания. Заходить и погружаться в водоемы с холодной водой нужно всегда постепенно – особенно в сильную жару.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мороженое в жару опасным образом увеличивает нагрузку на сердце

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