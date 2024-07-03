«Смертность растет». Доктор Мясников объяснил опасность приема витаминов

«Синтетические витамины из аптеки здоровым людям (не беременным, не алкоголикам, не с хроническими заболеваниями) принимать не надо. Они не только не приносят пользы, но и могут причинить вред. Да, этот вред минимален для каждого отдельного человека, но если берем группы, то смертность в группах растет», - поделился эксперт.

«Во всем мире признано, что назначать витамины здоровым людям неэтично», - резюмировал специалист.

Доктор Мясников объяснил опасность приема витаминов, которые не назначаются специально врачами пациентам с определенными патологиями. В России многие витамины, продающиеся в аптеках, часто принимаются людьми в надежде укрепить здоровье и не допустить появления конкретных проблем. Это большая ошибка, утверждает Александр Мясников.В интервью НСН он прокомментировал результаты исследования ученых из Национального института онкологии США, установивших, что в группе людей принимавших витамины, выросли показатели смертности за период наблюдений (по сравнению с теми, кто их не принимал). Мясников отметил, что данные о вреде искусственных витаминов исследователи получают далеко не впервые, изучение этого вопроса ведется около 25 лет. Например, добавил он, учеными была обнаружена связь между приемом витамина A и ростом смертности от рака легких.Мясников подчеркнул, что того профилактического эффекта, на который рассчитывают люди, покупая в аптеке витамины, эти средства не дают. Принимать добавки (фолиевую кислоту) нужно только беременным женщинам для формирования здоровой нервной системы их плода и людям со сниженным иммунитетом в силу отдельных тяжелых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников ответил, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи

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