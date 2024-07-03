Врач Сережина: утренний и вечерний душ влияют на организм по-разному
Врач Вера Сережина: в идеале принимать душ следует два раза в день.
Врач Сережина рассказала, что утренний и вечерний душ влияют на организм по-разному.
«При мытье стоит учитывать, что вечерний и утренний душ влияют на организм по-разному… поэтому наилучшим вариантом будет мытье два раза в день — утром и вечером», - подчеркнула медик в комментарии для РИАМО.
Вера Сережина уточнила, что благодаря приему душа утром в организме активизируется кровообращение, что положительно тонизирует, повышает настроение. В свою очередь, вечерний душ влияет на организм расслабляюще, омывает кожу от накопившихся за день пыли и загрязнителей, очищает её поры.
Как лучше принимать душ. Медик обратила внимание на то, что вода для мытья должна быть комфортной, теплой. Если тело за день не подверглось очевидному загрязнению, не нужно постоянно использовать очищающие, пенящиеся средства – иногда прием душа следует ограничивать просто обмыванием водой. Многие моющие средства сегодня содержат компоненты, агрессивно воздействующие на бактериальный состав поверхности кожи и лишающие её естественной защиты. Регулярное мытье горячей водой с мылом или гелем может пересушить кожу и негативно повлиять на иммунитет.
Кому нельзя принимать душ. По словам врача, людям с хроническими заболеваниями или слабой иммунной системой может быть противопоказан прохладный душ.
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