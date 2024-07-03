Врач Сережина: утренний и вечерний душ влияют на организм по-разному

«При мытье стоит учитывать, что вечерний и утренний душ влияют на организм по-разному… поэтому наилучшим вариантом будет мытье два раза в день — утром и вечером», - подчеркнула медик в комментарии для РИАМО

Врач Сережина рассказала, что утренний и вечерний душ влияют на организм по-разному.Вера Сережина уточнила, что благодаря приему душа утром в организме активизируется кровообращение, что положительно тонизирует, повышает настроение. В свою очередь, вечерний душ влияет на организм расслабляюще, омывает кожу от накопившихся за день пыли и загрязнителей, очищает её поры.Медик обратила внимание на то, что вода для мытья должна быть комфортной, теплой. Если тело за день не подверглось очевидному загрязнению, не нужно постоянно использовать очищающие, пенящиеся средства – иногда прием душа следует ограничивать просто обмыванием водой. Многие моющие средства сегодня содержат компоненты, агрессивно воздействующие на бактериальный состав поверхности кожи и лишающие её естественной защиты. Регулярное мытье горячей водой с мылом или гелем может пересушить кожу и негативно повлиять на иммунитет.По словам врача, людям с хроническими заболеваниями или слабой иммунной системой может быть противопоказан прохладный душ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровье людей летом подрывают резкие перепады температуры , об этом подробнее рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

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