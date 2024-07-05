Уролог Лисикян: жаркая погода влияет на появление камней в почках

«Во время экстремальной жары наш организм сильно обезвоживается. Но жидкость выводится не с мочой, а с потом, из-за чего моча становится более концентрированной, возникают центры кристаллизации солей, и в течение буквально двух месяцев могут появиться камни в почках и мочевом пузыре», - предупредил уролог Лисикян в интервью порталу 93.RU

Уролог Лисикян проинформировал, что жаркая погода влияет на появление камней в почках. Специалист отметил, что в жару, особенно сильную, моча человека становится более концентрированной, поскольку вода в большом количестве покидает организм при потоотделении. В результате органы, участвующие в мочевыведении (почки и мочевой пузырь) могут оказаться очагом образования камней.Специалист добавил, что еще одна опасность жаркой погоды заключается в её влиянии на кровоснабжение организма. С одной стороны жара расширяет сосуды, с другой – выпаривает из тела жидкость. Все это ухудшает процессы нормального кровоснабжения органов, включая почки.Врач-уролог подчеркнул: в жару крайне важно пить достаточно много жидкости – прежде всего, чистой воды. Лисикян напомнил, что человек может не знать о появлении камней в почках, пока не начнется почечная колика. В этом состоянии могут возникать невероятно сильные боли, к пострадавшему необходимо вызывать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие категории людей хуже всего переносят жару

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