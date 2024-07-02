Врач Чернышова назвала категории людей, которые хуже всего переносят жару

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плохое самочувствие

Врач-терапевт Надежда Чернышова: организм некоторых людей особенно плохо справляется с аномальным летним теплом.

Даже здоровые люди летом могут ощущать недомогание из-за жары, но при имеющихся хронических заболеваниях жара воспринимается просто как невыносимая. Врач Чернышова назвала категории людей, которые хуже всего переносят жаркую погоду. Прежде всего, это маленькие дети, у которых еще не отлажена естественная терморегуляция, а также пожилые люди, у которых этот адаптационный рефлекс уже не действует должным образом. Им особенно важно не находиться на жаре и не подвергать свой организм нагрузкам в такой период.

Что касается имеющихся хронических проблем со здоровьем, делающих жару слишком тяжелым испытанием для организма, в их числе врач Чернышова назвала диабет и гипертонию.

«Труднее всего в жару приходится людям с тяжелыми хроническими заболеваниями: органов дыхания, сердца, сосудов, с гипертонией и диабетом. Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры», - уточнила медик в комментарии для «Вечерней Москвы».

Врач добавила, что в жару нужно всегда иметь под рукой воду и периодически делать по несколько глотков. Выпитая жидкость способствует потливости, при этом испарение пота от тела дает эффект охлаждения, препятствующий перегреву.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно пить кофе в условиях жары.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : жара, группа риска, Надежда Чернышова
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