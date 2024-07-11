Врач Кабанов объяснил, почему нельзя сочетать свинину и белый рис, нутрициолог Строков назвал еще 7 вредных сочетаний

"Существует несколько других продуктовых сочетаний, которые также могут оказывать негативное влияние на организм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Кислота в апельсиновом соке может вызвать сворачивание белков молока, что приведёт к образованию сгустков".

"Это сочетание может замедлить процесс пищеварения из-за высокого содержания крахмала в бананах и белках в молоке".

"Эти рекомендации могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей пищеварения и здоровья. Эти сочетания могут влиять на индивидуальное состояние здоровья и пищеварения, поэтому всегда полезно обращаться за советом к специалисту по питанию или врачу, особенно если у вас есть какие-либо здоровые проблемы или ограничения в рационе", - говорит Строков.

По мнению специалиста по питанию, важно помнить, что не следует сочетать мясные блюда с рафинированными продуктами и простыми углеводами. Также не рекомендуется сочетать жирные продукты с сладкими. Некоторые популярные сочетания продуктов, допустимые в одном блюде, могут негативно сказаться на здоровье.Особенно важно избегать одновременного употребления белого риса и свиной отбивной. Поскольку мясо содержит насыщенные жиры, а рис является рафинированным продуктом, их сочетание может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, бургеры и сладкие напитки также не рекомендуется сочетать, так как жирные котлеты, обильное содержание сахара и соли могут оказывать негативное влияние на здоровье человека,Сочетание фруктов с белковыми продуктами (например, фрукты с мясом или сыром) может затруднять их переваривание из-за различных времён расщепления этих продуктов в желудке.Употребление хлеба с фруктами (особенно с кислыми) может вызывать брожение в желудке и газообразование.Цитрусовые в кофе с молоком могут вызывать нежелательные химические реакции, которые могут снизить пищеварение.Кофеин и таннин, содержащиеся в кофе и чае, могут затруднять абсорбцию железа из продуктов, таких как мясо или орехи.Например, апельсины и виноград, могут вызывать неудобства в желудке, если их употреблять вместе, из-за различий в содержании кислоты.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

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