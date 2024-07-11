Врач Залетова: бутилированная вода не полезнее воды из-под крана

«Польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из-под крана примерно одинаковая. Единственное ощутимое различие между ними — это вкус», - констатировала специалист в комментарии для aif.ru

Врач Залетова заявила, что бутилированная вода не полезнее воды из-под крана – пить и ту, и другую для утоления жажды можно с равным успехом.Залетова добавила, что свойства такой воды анализировались в научных исследованиях. Но ни одно из них не представило убедительных доказательств того, что какая-то разновидность воды – кипяченая, бутилированная или из-под крана – имеет неоспоримые преимущества перед другими в плане пользы. Все это – питьевая вода, не более того.В то же время, заметила эксперт, воду из-под крана лучше все же фильтровать, прежде чем пить.Медик обратила внимание на то, что многие люди используют в качестве питьевой разнообразную лечебно-минеральную воду. Такая минералка может содержать высокую концентрацию разных микроэлементов, что далеко не всегда необходимо организму и даже может вредить. Пить подобную минерализованную воду самостоятельно не следует, она должна назначаться для употребления врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить организму фрукты

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