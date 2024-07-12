Биолог Созыкин ответил, нужно ли стирать новую одежду перед надеванием

«Неизвестно, были ли здоровы продавец, который ее продает, и многочисленные покупатели, которые ощупывали или примеряли эту одежду до вас… стирая или подвергая чистке новую вещь перед тем, как ее носить, вы обезопасите себя от инфекционных заболеваний», - поделился Созыкин с порталом с NEWS.ru

Биолог Созыкин утвердительно ответил на вопрос, нужно ли стирать купленную новую одежду перед надеванием. По словам специалиста, такая стирка соответствует требованиям гигиены и обеспечивает профилактику возможных инфекционных заболеваний, ведь неизвестно, через какие руки прошли вещи и в каких условиях хранились.Биолог добавил, что на новой одежде также могут оставаться следы агрессивных химических веществ, используемых при её производстве или для обработки сырья, идущего на ткани. Например, на хлопковой одежде могут находиться компоненты пестицидов, которыми обрабатывался хлопок. К тому же ткани окрашиваются, а в состав красителей могут входить агрессивные химикаты, формальдегиды. В свою очередь, белые ткани могут содержать хлор. Стирка новой одежды помогает избавиться от нежелательных веществ, присутствующих на ней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда здоровым людям нужно носить ортопедические стельки , об этом рассказал травматолог-ортопед Александр Курманов.

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