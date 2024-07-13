Онколог Копосов: в России причиной рака часто становятся малоподвижность и ожирение

«Курение чаще всего вызывает рак легких, но в России на первый план сейчас выходит другая вредная привычка – это малоподвижный образ жизни, ассоциированный с ожирением (часто одно вытекает из другого). Ожирение приводит к развитию рака желудка, рака ободочной кишки, поджелудочной железы», - перечислил онколог Копосов в своем комментарии.

Одной из самых вредных привычек, которые наиболее часто приводят к раку, является курение, к выводу об этом пришли исследователи из Американского онкологического общества. Также в число данных привычек ученые включили ведущее к лишнему весу переедание, загар, злоупотребление алкоголем, проинформировало ОТР Онколог Павел Копосов, рассуждая о факторах возникновения злокачественных заболеваний, отметил, что в России причиной рака часто становятся малоподвижность и ожирение.Что касается других привычек – пристрастия к загару или употребления алкоголя – врач подтвердил: все это действительно канцерогенные факторы. В спиртных напитках содержится этанол, способный повреждать клетки и провоцировать их злокачественное перерождение. В частности, частый прием спиртного способствует развитию колоректального рака, а также опухолей груди, пищевода, печени, рта и ротоглотки. Загар, в свою очередь, увеличивает вероятность появления меланомы.Копосов подчеркнул, что отказ от алкоголя и курения приносит польз даже после длительного употребления. По словам врача, благодаря этому не только уменьшается риск раковых процессов, но и профилактируются цирроз печени или хроническая обструктивная болезнь легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любой напиток с этиловым спиртом в жару оказывает гораздо более разрушительное воздействие на организм

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