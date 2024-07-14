Врач Тяжельников: некоторым людям противопоказано купаться летом в водоемах

«Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности», - подчеркну Андрей Тяжельников в своем комментарии для РИА Новости

Врач Тяжельников констатировал, что некоторым людям противопоказано купаться летом в водоемах – в первую очередь, речь идет о тех, чей организм недостаточно крепок. В частности, это обладатели хронических патологий, или люди, которые недавно перенесли достаточно тяжелое заболевание, либо те, у кого имеются состояния, ассоциированные с ослаблением иммунитета. Тяжельников пояснил, что во всех этих случаях адаптационные возможности организма сильно снижаются, а те факторы, которые влияют на него при купании в водоемах, лишь усугубляют его незащищенность и уязвимость. Сочетание жаркой погоды, воздействия ультрафиолета и перепада температур при вхождении в прохладную воду во время купания медик назвал значительной нагрузкой даже для здорового и крепкого человека.Также, обратил внимание врач, купаться летом в водоемах противопоказано людям, перенесшим опасные для жизни осложнения или тем, кому выполнялись инвазивные процедуры.Он посоветовал всем перечисленным категориям пациентов консультироваться с врачом по поводу возможностей для себя купаться, плавать и загорать летом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в летние месяцы именно резкий перепад температуры из-за разнообразного охлаждения (купание, употребление холодных жидкостей и продуктов) особенно серьезно вредит человеческому организму , об этом подробнее рассказала врач Светлана Бурнацкая.

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