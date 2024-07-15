Daily Mail: стресс чаще провоцирует болезни сердца, а не рак, онколог Воробьев назвал 3 вида рака, которые возникают из-за стресса
По мнению доктора Андреа Линн Робертс и профессора гинекологической онкологии Анила Суда из США, стресс оказывает различное влияние на здоровье человека.
Основываясь на данный, опубликованные в Daily Mail, эксперты подчеркивают, что хотя влияние стресса на риск развития рака не столь значительно, как его воздействие на сердечно-сосудистую систему, последние исследования все больше обращают внимание на возможные связи между стрессом и онкологическими заболеваниями.
Результаты некоторых исследований показывают, что люди, страдающие от рака горла, гортани, носа, языка, околоносовых пазух и поджелудочной железы, часто переживали стрессовые события за пять лет до диагностики заболевания. В то же время другие исследования не устанавливают прямой связи между неблагоприятными жизненными ситуациями и увеличением риска развития определенных видов рака, например, молочной железы.
Андреа Линн Робертс, исследователь в области онкологических заболеваний, отмечает, что хотя стрессовые события могут увеличить вероятность серьезных проблем со здоровьем, риск развития сердечных заболеваний в таких случаях оказывается гораздо выше, чем рака. По мнению доктора, кратковременный стресс не является поводом для беспокойства.
Однако Анил Суда, специалист по онкологии, предупреждает, что хронический стресс может значительно нарушить работу иммунной системы, что может увеличить риск развития раковых заболеваний. Врач отмечает, что продолжительное эмоциональное напряжение косвенно способствует возникновению проблем с пищеварением, диабетом и болезнями сердца.
"Стресс может оказывать влияние на развитие различных видов рака, поскольку он может влиять на иммунную систему и воспалительные процессы в организме. Однако конкретные виды рака, которые чаще всего ассоциируются со стрессом, неоднозначны и могут зависеть от множества факторов, включая индивидуальную восприимчивость и длительность стрессовых ситуаций", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Онколог назвал виды рака, на которые влияют на развитие следующих видов рака:
Меланома: стресс может снижать иммунный ответ организма, что может увеличить риск развития меланомы — агрессивного типа рака кожи.
Молочная железа: некоторые исследования связывают хронический стресс с увеличением риска развития рака молочной железы.
Лимфомы и лейкемии: стресс может влиять на иммунную систему и воспалительные процессы, что может повлиять на развитие лимфом и лейкемий.
Однако следует учитывать, что эти связи требуют дальнейшего изучения, и они не означают, что стресс напрямую приводит к раку.
"Стресс является сложным и многофакторным процессом, и его влияние на здоровье зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья, наличие других рисковых факторов и способность организма адаптироваться к стрессу", - подчеркивает Воробьев.
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