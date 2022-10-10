Онколог Воробьев: постоянный стресс повышает риск смерти от рака
Износ «постоянного» стресса может повысить риск смерти от рака.
Общепризнанно, что стресс вреден для нашего здоровья. Понятно, что это влияет на наше психическое благополучие, однако оно также может проявляться в виде физических проблем. И последние исследования показывают, что это связано со смертностью от рака.
Аллостатическая нагрузка — это термин, который относится к «износу тела», который накапливается, когда человек подвергается повторяющимся или хроническим стрессам.
«В полностью скорректированных моделях высокая аллостатическая нагрузка была связана с 14-процентным увеличением риска смерти от рака среди всех участников и 18-процентным увеличением риска смерти от рака среди неиспаноязычных белых взрослых. При дальнейшей стратификации по возрасту высокая аллостатическая нагрузка была связана с 80-процентным увеличением риска среди всех участников», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Аллостатическая нагрузка, показатель кумулятивного стресса в результате постоянных раздражителей окружающей среды, связана с повышенным риском смертности от рака. В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон стресса, называемый кортизолом, а затем, когда стресс закончится, этот уровень должен снова снизиться.
Если у вас есть хронические, постоянные психосоциальные стрессоры, которые никогда не позволяют вам «спуститься», то это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне.
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