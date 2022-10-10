Онколог Воробьев: постоянный стресс повышает риск смерти от рака

«В полностью скорректированных моделях высокая аллостатическая нагрузка была связана с 14-процентным увеличением риска смерти от рака среди всех участников и 18-процентным увеличением риска смерти от рака среди неиспаноязычных белых взрослых. При дальнейшей стратификации по возрасту высокая аллостатическая нагрузка была связана с 80-процентным увеличением риска среди всех участников», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Общепризнанно, что стресс вреден для нашего здоровья. Понятно, что это влияет на наше психическое благополучие, однако оно также может проявляться в виде физических проблем. И последние исследования показывают, что это связано со смертностью от рака.Аллостатическая нагрузка — это термин, который относится к «износу тела», который накапливается, когда человек подвергается повторяющимся или хроническим стрессам.Аллостатическая нагрузка, показатель кумулятивного стресса в результате постоянных раздражителей окружающей среды, связана с повышенным риском смертности от рака. В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон стресса, называемый кортизолом, а затем, когда стресс закончится, этот уровень должен снова снизиться.Если у вас есть хронические, постоянные психосоциальные стрессоры, которые никогда не позволяют вам «спуститься», то это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне.Ранее МедикФорум писал о вреде капусты для щитовидной железы.