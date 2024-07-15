Доктор Малышева: недостаточное питье воды грозит развитием рака мочевого пузыря
Елена Малышева посоветовала помнить, что нежелание пить воду может довести до возникновения рака.
Пить воду нужно обязательно каждый день, заявила доктор Малышева, добавив, что недостаточное питье воды грозит развитием рака мочевого пузыря.
«Если не пьете воду, то риски рака мочевого пузыря у вас – высоченные», — подчеркнула врач и телеведущая.
Коллега Малышевой, врач Герман Гандельман, добавил: зимой человеческий организм должен ежедневно получать 2 литра жидкости, а в летний жаркий сезон – 3 литра.
Как проявляется рак мочевого пузыря. Во многих случаях первым признаком становится гематурия – кровь в моче. Из-за присутствия крови моча может стать оранжевой, коричневатой, розовой. Кроме того, кровь может присутствовать и отсутствовать, то есть моча после замеченных в ней следов крови может еще долгое время оставаться прозрачной. Однако если у человека рак мочевого пузыря, то в какой-то момент кровь появится снова.
Другие возможные признаки:
- Возникает необходимость мочиться чаще.
- При мочеиспускании ощущаются боль или жжение.
- Возникает слабая струя мочи.
- Учащается мочеиспускание в течение ночи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий