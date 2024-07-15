Доктор Малышева: недостаточное питье воды грозит развитием рака мочевого пузыря

«Если не пьете воду, то риски рака мочевого пузыря у вас – высоченные», — подчеркнула врач и телеведущая.

Возникает необходимость мочиться чаще.

При мочеиспускании ощущаются боль или жжение.

Возникает слабая струя мочи.

Учащается мочеиспускание в течение ночи.

Пить воду нужно обязательно каждый день, заявила доктор Малышева, добавив, чтонедостаточное питье воды грозит развитием рака мочевого пузыря.Коллега Малышевой, врач Герман Гандельман, добавил: зимой человеческий организм должен ежедневно получать 2 литра жидкости, а в летний жаркий сезон – 3 литра.Во многих случаях первым признаком становится гематурия – кровь в моче. Из-за присутствия крови моча может стать оранжевой, коричневатой, розовой. Кроме того, кровь может присутствовать и отсутствовать, то есть моча после замеченных в ней следов крови может еще долгое время оставаться прозрачной. Однако если у человека рак мочевого пузыря, то в какой-то момент кровь появится снова.Другие возможные признаки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жару опасно все время пить минеральную воду

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